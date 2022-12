Vrijwilligers planten 6.000 bomen aan

Op een drie hectare groot terrein in de Ieperstraat werden afgelopen zondag door de gemeente in samenwerking met Bos+ en sponsor Eneco, en met de hulp van tal van vrijwilligers, 6.000 extra bomen aangeplant.

Het nieuwe bos bevindt zich naast het bestaande speelbos. “De 6.000 bomen die aangeplant werden, zijn het eerste deel van de 11.500 bomen die we nog deze legislatuur willen aanplanten”, weet milieuschepen Chris Verhaeghe (Open VLD). “De aanplanting kadert in onze ambitie om tegen het eind van de legislatuur één boom per inwoner aan te planten, wat neerkomt op 11.500 bomen. Om dat aantal te halen, plannen we ook aanplantingen op andere plaatsen. Zo komt er een bosbegraafplaats op een stuk grond van één hectare naast de huidige begraafplaats in de De Carninstraat en plannen we ook aanplantingen op een één hectare groot stuk grond in de Hogestraat. Die grond is evenwel nog niet aangekocht. We hebben wel al een mondeling akkoord met de eigenaar voor de aankoop.” Het officiële startsein voor de aanplanting van het bos in de Ieperstraat werd gegeven door burgemeester Franceso Vanderjeugd (Open VLD) en door Sinterklaas. (BCH/foto JCR)