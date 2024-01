Vrijwilligers Natuurpunt planten ‘postzegelbosje’ aan in de Vlasbloemstraat in Ichtegem

Een twintigtal vrijwilligers van Natuurpuntkern BEI en Bosgroep Houtland was op post in de Vlasbloemstraat in Ichtegem (vlak bij het Engelkerkje) om te helpen bij het aanplanten van een nieuw postzegelbosje.

Het gaat om een bosje met een oppervlakte kleiner dan een voetbalveld. Na een korte uitleg door een projectmedewerker van de West-Vlaamse Bosgroepen kregen 478 boompjes en struiken een plek op een braakliggend perceel naast de Engelbeek. Om de diversiteit aan vogels en insecten te garanderen, werd gekozen voor tien verschillende soorten: haagbeuk, gladde berk, zwarte els, schietwilg, eenstijlige meidoorn, geldere roos, hazelaar, sleedoorn, sporkehout en wilde appel.

(ED/foto Coghe)