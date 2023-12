Vosseslag in De Haan krijgt er stukje bos bij

Op zaterdag 9 december werden er langs de Duinbossen in Vosseslag duizend nieuwe bomen aangeplant. De boomplantactie was een initiatief van het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en kadert in de stikstofaanpak van de Vlaamse overheid.

Duinzoom Vosseslag, nu ‘Mispelburg’ genoemd, is een unieke, onbebouwde duinpolderovergang die aansluit bij de Duinbossen van De Haan. De Vlaamse overheid kocht het gebied van 6,88 ha in 2020 aan en het afgelopen jaar was ANB er al volop bezig met de voorbereidingen om het ecologisch en hydrologisch te herstellen. Het gebied sluit immers ook aan bij de speciale beschermingszone ‘Duingebieden inclusief IJzermonding en Zwin’.

Zaterdag ging de eerste spadesteek er in de grond en werd er werk gemaakt van het eerste bos aan de rand van dit unieke gebied. Er werden heel wat verschillende boomsoorten aangeplant, wat de biodiversiteit ten goede komt: boskers, ruwe berk, meidoorn, hazelaar, veldesdoorn, gelderse roos, sleedoorn, rode kornoelje, spork, wilde appel en lijsterbes. “Wij wonen hier vlakbij en dit leek ons een leuke gezinsactiviteit. Meer bos is bovendien altijd welkom”, zegt Aicha Maes, die met het hele gezin een handje kwam helpen.

