Vooruit wil nieuw natuurgebied creëren

Vooruit-mandataris Enigo Vandendriessche stelt voor om van de vijf hectaren onbebouwde grond tussen de Izegemstraat en het jaagpad een natuurgebied te maken. Het gemeentebestuur wil niet verder gaan dan ‘een open ruimtegebied’.

In 2017 liet het schepencollege, waarvan Vooruit toen nog deel uitmaakte, aan de Vlaamse regering weten dit gebied onbebouwd te willen laten. In 2018 stelde Vooruit (toen nog sp.a) in haar verkiezingsprogramma voor om hiervan een natuurgebied te maken. Bij Vooruit kreeg het gebied de werktitel ‘Mandelhoek-Zuid’. Het ligt pal tegenover De Mandelhoek, op de andere oever van het kanaal. Het gebied is erg watergevoelig, waardoor het niet geschikt is om te verkavelen. Dat bracht de socialisten op het idee om er een nat natuurgebiedje van te maken, dat een mooie aanvulling is op de huidige groene long rond het kanaal.

“Zo’n natuurgebied kan bestaan uit natte graslanden met struweel en bomen,” zegt Vandendriessche. “Het is voor ons ook belangrijk dat dit gebied opengesteld wordt voor het publiek. De site moet nader onderzocht worden, maar een vlonderpad lijkt ons een leuke meerwaarde.”

“Het past volledig in de Vlaamse ambities voor meer natte natuur. Die is nodig om ons te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Veel plaats daarvoor hebben we hier niet. We mogen deze kans dus niet laten schieten. Bovendien krijgt de gemeente tijdens deze legislatuur van Vlaanderen meer dan 600.000 euro uit het ‘openruimtefonds’, geld dat bedoeld is om open ruimte van bebouwing te vrijwaren.”

Landbouwbestemming

Vandendriessche vraagt het schepencollege om concrete stappen te zetten om van het gebied een natuurgebied te maken. De partij van de burgemeester en de CD&V-fractie wilden echter niet verder gaan dan ‘een open ruimtegebied’. Hiermee denkt men aan een landbouwbestemming. Vandendriessche betreurt dat. (Patrick D.)