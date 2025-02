Voor eerste keer vinvis gespot voor Belgische kust

Bij het C-Power windpark in de Noordzee is maandag een gewone vinvis gezien. Het is de eerste door beelden bevestigde waarneming van een vinvis in België in recente tijden. Dat meldt het Instituut voor Natuurwetenschappen dinsdag.

Alle vinvissen die tot nu toe in België werden gezien, en waarvan bevestigd werd dat het gewone vinvissen waren, betroffen dode exemplaren. Een waarneming van de gewone vinvis bij het C-Power windpark is volgens het Instituut voor Natuurwetenschappen “heel uitzonderlijk”.