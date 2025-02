Voor eerste keer vinvis gespot voor Belgische kust: “Dit is heel uitzonderlijk”

Bij het C-Power windpark in de Noordzee is maandag een gewone vinvis gezien. Het is de eerste door beelden bevestigde waarneming van een vinvis in België in recente tijden. Dat meldt het Instituut voor Natuurwetenschappen dinsdag.

Een medewerker van het C-Power windpark merkte maandag een grote walvisachtige op nabij het windpark, op een afstand van enkele tientallen kilometers van de Belgische kust. Het dier werd gefilmd en de beelden werden overgemaakt aan het Instituut voor Natuurwetenschappen, dat de opvolging van de effecten van offshorewindparken op het mariene milieu coördineert.

Heel uitzonderlijk

Dankzij de beelden konden experten het dier identificeren als een gewone vinvis (Balaenoptera physalus), een mager lijkend individu. “Alle vinvissen die tot nu toe in België werden gezien, en waarvan bevestigd werd dat het gewone vinvissen waren, betroffen dode exemplaren”, zegt Kelle Moreau van het Instituut voor Natuurwetenschappen. “Een waarneming van de gewone vinvis bij het C-Power windpark is dus heel uitzonderlijk.”

Met een lengte van maximaal 27 meter is de gewone vinvis de op een na grootste walvisachtige en daarmee ook de op een na grootste diersoort op aarde. Alleen de blauwe vinvis is groter. “De gewone vinvis is bruinachtig grijs op de rugzijde en wit op de buikzijde. Opvallend is de asymmetrische kleuring van de kop. De linkeronderkaak is donker, terwijl de rechteronderkaak een witte of lichtgrijze kleur heeft. Op de beelden van het dier waargenomen in het C-Power windpark is de witte rechteronderkaak net zichtbaar”, legt Moreau uit.

Niet veel te zoeken in de Noordzee

Net als veel andere grote vinvissen is de gewone vinvis een kosmopolitische soort. “Hij komt voor in alle grote oceanen en in wateren van de polen tot de tropen. De soort voedt zich met krill, scholen vissen en pijlinktvissen”, aldus Moreau.

In de ondiepe Noordzee heeft de soort niet veel te zoeken. “Hoewel gewone vinvissen doorgaans in het zomerseizoen noordelijke voedselgebieden bezoeken en in het winterseizoen naar zuidelijke voorplantingsgebieden trekken, begrijpen wetenschappers het algemene migratiepatroon in de Atlantische Oceaan niet goed.”

De populatie gewone vinvissen in het Noord-Atlantische gebied herstelt langzaam van het historische dieptepunt dat de walvisjacht veroorzaakte. Enkel Japan, Noorwegen en IJsland staan de walvisjacht nog toe. Daarnaast draagt de stijging van het aantal schepen op zee bij aan een stijgend aantal incidenten met grote zeezoogdieren.

Gerigstreerde strandingen

In de 20ste eeuw werden aan de Belgische kust drie strandingen van gewone vinvissen geregistreerd. In de 21ste eeuw ging het om zes Belgische gevallen, ook toen ging het steeds om dode dieren. Vier keer ging het om vinvissen die in botsing waren gekomen met grote schepen. Een kadaver dat op 24 oktober 2018 werd waargenomen op zee spoelde op 25 oktober gecontroleerd aan in De Haan. Op 30 september 2022 dreef een dood dier langs de Belgische kust om op 2 oktober aan te spoelen in het Nederlandse Westkapelle.