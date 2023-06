Volgens organisatie Bite Back verzweeg Boudewijn Seapark dood van dolfijn Ori voor vijf maanden, “maar we hebben alle nodige communicatie gedaan”

Volgens dierenrechtenorganisatie Bite Back heeft het dolfinarium Boudewijn Seapark in Brugge vijf maanden lang verzwegen dat de jonge dolfijn Ori (7) overleden is. “Wij hebben dit, zoals de wet voorschrijft, onmiddellijk gemeld aan de dienst Dierenwelzijn en ook de bezoekers die erom vroegen hebben we het trieste nieuws verteld”, zegt Geertrui Quaghebeur, woordvoerster van Boudewijn Seapark.

“Jarenlang stond het aantal dolfijnen op de website van dolfinarium Boudewijn Seapark en sinds enkele maanden niet meer. Dat verbaasde ons, dus we hebben in april contact opgenomen met het park zelf en met de dienst Dierenwelzijn”, vertelt Anthe Lainé, woordvoerster van dierenrechtenorganisatie Bite Back. “In april kregen we nog te horen van het park dat er nog steeds acht dolfijnen waren. Maar uit de gegevens van de dienst Dierenwelzijn bleek dat er een, Ori (7), overleden was. Het verbaast ons dat het dolfinarium hier zelf niet over heeft gecommuniceerd volgens hun transparant beleid.”

Maar volgens Geertrui Quaghebeur, woordvoerster van Boudewijn Seapark werd het nieuws aan de nodige instanties gemeld. “Zoals de wet voorschrijft, hebben we dit laten weten aan de dienst Dierenwelzijn. We hebben geen groot persbericht gewijd aan dit trieste nieuws. Maar aan alle mensen, die in het park erom vroegen, hebben we het trieste nieuws eerlijk meegedeeld. Wij hebben de afgelopen maanden geen contact gehad met de organisatie Bite Back, dus wat ze beweren klopt niet.”

Jong gestorven

Uit de gegevens van dienst Dierenwelzijn bleek dat Ori overleden is aan een oor- en hersenontsteking. “Normaal wordt een dolfijn 20 tot 25 jaar oud worden, ongeacht leven in gevangenschap of in het wild. In bepaalde gevallen kan die zelfs 50 jaar oud zijn. Maar Ori was wel zeer jong”, stelt Lainé.

“Ori is gekweekt en gestorven in gevangenschap, dan kunnen we het volges ons niet echt hebben over natuurlijk overlijden”

“We zijn er wel zeker van dat de dolfijn de beste zorg heeft gekregen van zijn monitoren en dierenartsen. Deze ziektes kunnen uiteraard ook voorkomen in het wild. Maar hoe dan ook hier kunnen we volgens ons niet echt spreken over een natuurlijk overlijden. Ori is gekweekt en gestorven in gevangenschap, terwijl dat dier eigenlijk vrij moet kunnen leven.”

Uitdoven en vrijlaten

In totaal zijn er al dertig dolfijnen overleden in het Brugse dolfinarium, sinds de opening in 1972. “Daar zijn geen woorden voor. We betreuren dat ten zeerst en eigenlijk is dat nergens voor nodig. Ori heeft zeven jaar lang cirkeltjes gezwommen in een groot bad zonder educatief of ecologisch doel. Daarom willen we graag dat deze situatie verandert voor de overige dolfijnen sterven.”

Vorig jaar deed de Vlaamse dienst Dierenwelzijn met enkele experts een onderzoek naar de verschillende scenario’s voor het dolfinarium. “Ze keken naar alle mogelijke opties, zoals of de dolfijnen hier goed zaten, of natuurlijke wateren een optie waren of een uitdoofplan voor het dolfinarium. Het kabinet van minister Ben Weyts (N-VA) zal hier zelf verder over communiceren, maar wij zijn hoopvol voor de toekomst”, stelt Geertrui.

Dolfijn in het dolfinarium Boudewijn Seapark in Brugge. © Bite Back

Bite Back hoopt dat het uitdoofscenario van minister Weyts concreet en vlug handelt. “We hopen vooral dat het niet rekt tot de allerlaatste dolfijn gestorven is en dat het op enkele jaren tijd kan uitdoven door de dolfijnen terug naar het wild te brengen. In Griekenland loopt er een project om dolfijnen, die in gevangenschap zijn opgegroeid in een gebakend gebied te leren hoe ze zelf moeten voedsel vinden en overleven. De dieren die dat oppikken worden dan terug volledig vrij gelaten en bij wie dat door de lange periode van gevangenschap niet lukt, kunnen ze daar wel blijven in het afgebakende gebied. Dat is toch een iets natuurlijkere omgeving dan in een dolfinarium”, besluit Lainé.