Vogels spotten op zondag

Op zondag 23 januari pakt Natuurpunt Jabbeke uit met een natuurwandeling, waarbij je tussen Stalhillebrug en Nieuwegebrug op zoek kan gaan naar roofvogels of ganzen. Erik Blauwet en Kris D’hondt van Natuurpunt weten er alles van.

“We houden een winterse nieuwjaarswandeling van Stalhillebrug tot Nieuwegebrug en terug. Zien we roofvogels of ganzen? Waarschijnlijk wel, maar daarnaast wijzen we de mensen op het vele mooie aan natuur dat er in de directe omgeving van het kanaal Brugge-Oostende te zien is,” zeggen Erik Blauwet en Kris D’hondt van Natuurpunt. “Het wordt een heuse ontdekkingsreis binnen de eigen gemeente. “

Met deze wandeling nemen wij de bezoeker mee in de tijd: verleden, heden en toekomst komen aan bod

Toekomst

“Met deze wandeling nemen wij de bezoeker mee in de tijd. Verleden, heden en toekomst komen aan bod. De protesten tegen de autosnelweg A18 worden herinnerd, de afgebroken spookbruggen werden een rietmoeras als compensatie voor de aanleg van de autosnelweg A11. De natuur krijgt hier de ruimte om zich ongestoord te ontwikkelen tot een natuurgebied van Europees niveau”, weet Erik Blauwet.

“We merken dat de kluut en andere steltlopers, water- en rietvogels het gebied bevolken. In Kwetshage komen vogelrichtlijnengebieden en habitatrichtlijnengebieden voor. Dit is Europese wetgeving om onze fauna en flora in stand te houden en zelfs te verbeteren. De Vlaamse Overheid heeft grootse plannen voor de Kwetshage. 45,7 hectare rietmoeras en ongeveer 15 hectare poldergrasland zullen worden gerealiseerd als natuurcompensaties voor de achterhaven van Zeebrugge. Door de inrichting zal een oppervlakte van ongeveer 37 hectare historisch permanent grasland ontwikkelen naar rietmoeras. Heel wat akkerland wordt dan weer poldergrasland. Dit voorjaar starten de inrichtingswerken.”

Mensen die in het bezit zijn van een verrekijker, nemen die best mee. Daarnaast is het uiteraard ook aangeraden om warme kledij te dragen. Wie zin heeft, kan nog napraten met een opwarmertje in Estaminet Ter Spinde. (PA)

De natuurwandeling start om 14.30 uur aan Stalhillebrug kant Stationsstraat. Het einde is voorzien omstreeks 17 uur. Inschrijven via erikblauwet@gmail.com