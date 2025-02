Vogelopvangcentrum vraagt waakzaamheid na nieuwe gevallen van vogelgriep: “Hou vooral honden ver weg van kadavers”

Er werd opnieuw vogelgriep gesignaleerd aan onze kust. Al minstens vier vogels werden opgehaald die besmet zijn met het virus, maar in werkelijkheid gaat het vermoedelijk om een pak meer vogels. Het Vogelopvangcentrum in Oostende vraagt waakzaamheid. “Het is belangrijk dat een kadaver zo snel mogelijk weggehaald wordt”, zegt directeur Claude Velter.

Vogelgriep houdt gelukkig weinig risico’s in voor de mens, maar voor vogels is het meestal fataal. “Ooit kregen we er een slechtvalk door nadat het dier besmet raakte met de vogelgriep, maar dat is eerder uitzonderlijk”, zegt Claude Velter, directeur van het Vogelopvangcentrum in Oostende. Bij mensen komt het ook voor, maar dan in een erg milde vorm, en dan vooral bij mensen die betrokken geweest zijn bij het verzorgen of het ruimen van besmette vogels. De kans op besmetting is echter zeer klein. Het gaat vooral om mensen die gedurende langere tijd in contact zijn geweest met zieke vogels.

Honden

Al zijn er uitzonderingen. “In de Verenigde Staten zijn er ondertussen al mensen die heel ziek geworden zijn van de vogelgriep. Meestal gaat het dan om gemuteerde vormen. Zo komt het in Amerika massaal voor bij koeien ook. Bij ons zijn er bijvoorbeeld nog geen positieve gevallen gemeld bij honden, maar wel al bij katten en zeehonden. Daarom is het belangrijk om honden ver weg van een kadaver te houden. We moeten koste wat het kost de mutatie bij andere dieren vermijden”, aldus Velter.

Wees alert

Volgens de directeur gaat het momenteel om vijf vogels die met de vogelgriep besmet zijn en dat sinds het begin van dit jaar. “Opvallend is dat het telkens om verschillende vogels gaat. Zo raakten een blauwe reiger, een drieteenstrandloper, een brandgans en een zilver- en koksmeeuw besmet. Het feit dat het bij verschillende soorten zit, roept vragen op. Er is nog geen reden tot ongerustheid, maar waakzaamheid is wel geboden. Als het bij verschillende vogelsoorten rondgaat, dan is de kans groot dat het overslaat op bijvoorbeeld kippen. In Sint-Gillis-Waas moesten deze week 150.000 kippen bij een pluimveebedrijf afgemaakt worden”, aldus velter.

“We roepen op tot waakzaamheid en vragen om zo snel mogelijk de influenzalijn te bellen op het nummer 0800 99 777 indien er een kadaver aangetroffen wordt. Het is belangrijk dat we het kadaver zo snel mogelijk verwijderen om overdraging van het virus tegen te gaan”, besluit de directeur van het Vogelopvangcentrum.