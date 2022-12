Vogelopvangcentrum meldt ravage in meeuwenbestand

Het was een bijzonder dodelijke zomer voor de meeuwen en andere zeevogels en eenden aan de kust, zo laat het vogelopvangcentrum in Oostende weten. “Vooral de vogelgriep, die anders bijna nooit voorkomt in de zomer, is de boosdoener en zorgde voor naar schatting bijna 20.000 dode vogels”, zegt directeur Claude Velter.

Voor de vele duizenden toeristen aan zee was het een bijzonder mooie zomer maar voor de meeuwen en andere zeevogels was dat veel minder het geval. Vooral in het meeuwenbestand werd een echte ravage aangericht. “Totaal onverwacht hadden we deze zomer te kampen met de vogelgriep. Die slaat normaal gezien enkel in de winter toe en treft dan vooral eenden en ganzen”, zegt Claude Velter, directeur van het opvangcentrum vogels en wilde dieren in Oostende. “Maar nu werden dus ook zeevogels zoals meeuwen en sternen getroffen. Buiten België, in de broedkolonies op de rotskusten van Frankrijk en Schotland onder meer, is het overigens nog veel erger. Ook de broedkolonies met Jan Van Genten kregen het erg zwaar te verduren.”

Volgens Claude Velter lag de piek in de vogelsterfte tussen juni en begin september waarbij er per dag in alle Belgische kustgemeenten samen naar schatting wel honderd vogels stierven. “Dat lijkt misschien niet zo heel veel, zeker niet als je het vergelijkt met de sterfte in het buitenland, maar als je dat uitrekent over al die dagen voor heel de kustzone dan zal het toch wel gaan om zo’n 15 000 à 20 000 dode vogels. En dat zijn dan nog maar de vogels die geruimd worden en waar we dus zicht op hebben. We vermoeden dat er ook veel dode vogels op platte daken lieggen”, zegt directeur Claude Velter. “Het zijn overigens vooral de jonge meeuwen die stierven omdat die samen slapen op de spuikom en op de daken shoppingcentra. Zeevogels zitten sowieso erg dicht bij elkaar en besmetten elkaar zo erg vlug, in grote mate zelfs via de uitwerpselen. Voor vogels die met duidelijke verschijnselen van de vogelgriep in ons opvangcentrum binnen komen kunnen we overigens niet anders dan ze te euthanaseren. Het besmettingsgevaar naar de andere vogels en ook de mens toe is zo groot, en de overlevingskans voor die vogels zelf toch zo beperkt, dat we geen risico kunnen nemen. Enkel door de vogelgriep hebben we dit jaar zo’n 700 vogels extra geëuthanaseerd in vergelijking met vorig jaar.”

En dan was er deze zomer ook nog de blauwalg in vooral stilstaande wateren als boosdoener in de oversterfte van vogels. “Het is door de warmte, en het was ook wel bijzonder warm deze zomer, dat de waterkwaliteit wijzigt en er blauwalgen groeien”, legt Claude Velter uit. “Algen produceren een toxische stof die het zenuwstelsel aantast. Ook voor de mens houden die algen overigens gezondheidsrisico’s in. Daardoor ook dat het deze zomer verboden was om in bepaalde wateren met veel algen te zwemmen. Vogels die door algen aangetast zijn kunnen we er wel vaak nog doorhelpen, dat is het grote verschil met de vogelgriep, die dus veel dodelijker is.”