Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Houthulst

Er is vogelgriep van het type H5 vastgesteld bij een commercieel pluimveebedrijf in Houthulst. Om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, worden het pluimvee en de vogels die nog aanwezig zijn geruimd. Dat meldt het Federaal Voedselagentschap (FAVV) maandag.

Rond de haard worden een beschermingszone van drie kilometer en een bewakingszone van tien kilometer ingesteld. In de zones worden strenge bioveiligheidsmaatregelen opgelegd. Wie symptomen bij zijn pluimvee of vogels vaststelt, dient een dierenarts te raadplegen.

Veel besmettingen

Het FAVV herinnert alle houders van pluimvee eraan dat het vogelgriepvirus al sinds september sterk circuleert onder wilde vogels. Daardoor is het risico groot dat je pluimvee met vogelgriep wordt besmet, via contact met wilde vogels. Er zijn zo in de afgelopen vier maanden reeds meer dan twintig besmettingen vastgesteld bij commerciële en particuliere houders. Daarnaast zijn in het hele land ook tientallen besmette wilde vogels gevonden.

Afschermplicht

Particuliere houders krijgen ook de raad om hun pluimvee zoveel mogelijk te beschermen, zelfs nu dat niet meer verplicht is. De dieren voederen moet sowieso wel nog steeds verplicht binnen gebeuren, drinken gebeurt ook bij voorkeur afgeschermd. Voor geregistreerde pluimveehouderijen geldt sinds 5 oktober wel weer een afschermplicht.

De vogelgriep is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Er is geen wetenschappelijke indicatie dat dit virus ook schadelijk is voor de mens.