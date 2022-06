Vogelgriep slaat toe bij zeevogels: Claude Velter van Vogelopvangcentrum in Oostende legt uit wat er aan de hand is

De vogelgriep heeft al voor heel wat slachtoffers gezorgd bij wilde vogels aan de kust. Zo werden in Nederland in Texel al zo’n 3.000 dode Grote Sternen gevonden. Ook bij ons werden al enkele dode meeuwen gevonden in onder meer Nieuwpoort en Oostende. De nieuwe uitbraak bij de wilde vogels doet heel wat vragen rijzen. We klopten daarom aan bij Claude Velter, directeur van het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren (VOC) in Oostende om te luisteren wat er aan de hand is.

Het is dezer dagen uitzonderlijk druk in het Vogelopvangcentrum in Oostende. Het VOC gaat naar hun zomerpiek en dan worden er per dag zo’n 30 dieren binnengebracht voor verzorging. In deze periode van het jaar gaat het over jonge dieren die verzorging nodig hebben. Er werden ook al een 20-tal zieke vogels met vogelgriep binnengebracht, maar voor deze dieren kan verzorging niet meer baten. “Het gaat om een zeer agressieve stam van de vogelgriep waardoor er geen behandeling mogelijk is. De meeste vogels zijn er zo erg aan toe dat we hen enkel nog uit hun lijden kunnen verlossen”, vertelt Claude Velter, coördinator van het Vogelopvangcentrum in Oostende.

Mutatie

In juni doken de eerste berichten op van dode zeevogels die gevonden werden. In Nederland is zo de grootste kolonie van Grote Sternen op Texel van ongeveer 3.300 broedparen al volledig weggevaagd door deze extreme uitbarsting van de vogelgriep. Bij ons loopt het momenteel nog geen zo’n vaart. “De grote Stern broedt bijna niet in Vlaanderen. Die is momenteel het meest gevoelig omdat ze heel dicht bij elkaar broeden. Die soort zit hier niet waardoor we nog geen zo’n grote uitval hebben. Het slaat nu wel op de meeuwen. We krijgen meldingen van jonge meeuwen die sterven omdat die nog graag dicht bij elkaar kruipen. Er is weliswaar geen zicht op hoe groot het dodental is. Gisteren werden een 15-tal dode vogels gevonden in de haven van Oostende en een 15-tal tussen Mariakerke en Middelkerke. Er zijn meldingen, maar die worden niet centraal gebundeld waardoor we geen zicht hebben op het totaal”, zegt Velter.

De vogelgriep heeft het vooral gemunt op zeevogels. “Het vogelgriepvirus en dat type circuleert al jaren. Een virus muteert weliswaar, dat hebben we allemaal geleerd tijdens de coronaperiode en de ene periode is het vooral in de winter actief en richt het zich meer op eendachtigen. Af en toe was er eens een meeuw. Het virus is nu gemuteerd en target vooral zeevogels omdat ze nu samen broeden en het daarom nu kan floreren.”

Zeer dodelijk

Voor het VOC is het nu vooral van belang om ervoor te zorgen dat de vogelgriep niet overgedragen wordt op andere vogels die voor verzorging werden binnengebracht. “We willen dit ten allen tijde verhinderen omdat het zeer dodelijk is voor bepaalde soorten. Sommige soorten zijn er niet gevoelig voor maar we willen geen kruisbestuiving krijgen. Donderdag zetten we daarom een tent op zodat we de jongen van meeuwen die we zoals elk jaar binnenkrijgen kunnen verzorgen. Die jonge vogels kunnen eventueel besmet zijn en we willen hen daarom afscheiden van de andere vogels.” Dat brengt heel wat rompslomp mee voor de medewerkers. “In sommige ruimtes moeten we met beschermende pakken werken en we voeren een scheiding in. Dat is moeilijker werken dan anders.”

Andere dieren

Er wordt momenteel nog geen ophokplicht afgekondigd maar dit virus is ook besmettelijk voor pluimvee. Wie vogels houdt, doet er goed aan om zijn dieren zoveel mogelijk af te schermen van wilde vogels. Er is volgens Velter ook geen reden tot paniek voor andere huisdieren, maar hij roept wel op om voorzichtig te zijn. “Het is nooit aangeraden om je hond te laten knabbelen aan een karkas van een dode vogel. Op die manier creëer je immers mogelijkheden voor het virus om over te springen, maar dat is gemakkelijk te voorkomen door je hond in de gaten te houden, net zoals je ervoor moet zorgen dat je hond niet voor een auto loopt”, zegt Velter nog.

De kans dat een hond of kat vogelgriep oploopt is klein, maar als het voorkomt dan krijgen ze koorts en laten vooral zenuwverschijnselen zien. Hijgen, benauwdheid, speekselen, sloom worden en trillen en wankel lopen kunnen dan optreden. Wanneer je een infectie met het vogelgriep virus bij je hond of kat vermoedt dan neem je contact op met je dierenarts. Om het risico tot een minimum te beperken kan je je hond het beste aan de leiband houden. (LB)