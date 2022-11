Voetpaden vervangen door grasvelden in Oostkerkse woonwijk

Stad Damme zet verder in op het ‘ontharden’ van het openbaar domein en vervangt nu ook de voetpaden in de verkeersarme Braambeierhoekstraat door graspartijen.

“De voetpaden in de Oostkerkse woonwijk Braambeierhoekstraat waren aan herstelling toe. In plaats van ze te vernieuwen, verdwijnen ze grotendeels”, zegt burgemeester Joachim Coens (CD&V+). “De voetgangers kunnen in deze verkeersarme woonstraat zonder probleem gebruik maken van de zachte berm of de rijbaan. Op het plein achteraan in de wijk zullen we trouwens ook bomen aanplanten om zo te zorgen voor meer zuurstof en schaduw.”

Beter voor de waterhuishouding

Het stadsbestuur wil het openbaar domein zoveel mogelijk ontharden omdat dit beter is voor de waterhuishouding. Het water kan op die manier eenvoudiger ter plaatse in de grond dringen en meer gras is uiteraard ook voordeliger voor de natuur in Damme. De ontharding past ook in het streven van de Stad naar het verkrijgen van het Cittaslow-duurzaamheidslabel. En daarnaast is het project ook een actie van het Lokaal Energie en Klimaatplan dta Europa moet helpen energieneutraal te worden tegen 2050. De kostprijs voor het ontharden in de Braambeierhoekstraat wordt geraamd op 10.000 euro. (PDV)