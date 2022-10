Voedselbos De Woudezel gooit zijn deuren open

Zondag 16 oktober gaat bij De Woudezel een plantgathering door voor liefhebbers van voedselbossen en permacultuur.

“Bedoeling is dat ook individuele personen eens kunnen kennismaken met een voedselbos”, vertelt Diderik Claerebout van de vzw Woudezel. “Bezoekers kunnen kennismaken met het domein en de verschillende eetbare planten.” Er is die dag ook een workshop van studio Stov-lof rond upcycling van oude kleren, er is verkoop van (minder) gekende planten voor een voedselbos, de plantenkwekerij is open en er is een hapje en een drankje. Het wordt kortom een gezellige gathering. Het is vooral de bedoeling om een laagdrempelige ontmoeting tussen tuinliefhebbers, op een informele manier in het voedselbos te laten plaatsvinden. Er is ook een forum waar iedereen die iets wil meedelen, tonen, doen of vragen terechtkan.”

Permacultuur is een methode waarbij naar het voorbeeld van natuurlijke ecosystemen en traditionele tuinbouwmethoden op basis van symbiose, ethiek en ecologie, een economisch stabiele en ecologisch duurzame leefomgeving wordt gecreëerd. Afspraak dus op zondag 16 oktober vanaf 13.30 uur tot 18 uur bij vzw de Woudezel in de Iepersteenweg 84, nabij het bezoekersdomein De Blankaart in Houthulst. (ACK)