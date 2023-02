Vloethemveld breidt met acht hectare uit door bosaanplant

Op de grens van Zedelgem en Jabbeke waren zaterdag 11 februari jeugdverenigingen en inwoners met groene vingers in de weer om Vloethemveld fors uit te strekken. Jonge gezinnen uit Jabbeke plantten er ook een geboortebos aan. Hun inzet is de start van een acht hectare nieuw bos, voor een grotere groene long van de twee gemeenten.

Langs de Aartrijksesteenweg, ter hoogte van de onthaalpoort naar Vloethemveld ‘Os & Ezel’, breidt het bos- en natuurgebied Vloethemveld gevoelig uit. Op acht hectare akkergrond kunnen inheemse boomsoorten langzaam uitgroeien tot een bos met wandelpaden. Onder meer eiken, berken, beuken en esdoorns vormen de kern van het toekomstig bos. Aan de randen ervan zullen ook doornstruiken en lijsterbes kunnen gedijen. Dit stukje Vloethemveld wordt Merleytebosch gedoopt. De naam verwijst naar een plaatsnaam op de historische Ferrariskaart van het gebied uit 1780.

Stil protest

Ook jongens -en meisjes van Chiro Zedelgem dorp, en de scouts en KLJ van Jabbeke, toonden het goede voorbeeld met spade en plantgoed. Zij zijn de zogenaamde klimaatgeneratie die overtuigd is van een groenere leefomgeving. Wie veel minder tevreden is met de acht hectare bos, zijn de landbouwers van de twee gemeenten. Zij voerden de nacht voor de plantactie stil protest door er slogans op borden neer te zetten. Ze zien hun gronden opnieuw opgeofferd voor de bebossing door de Vlaamse overheid. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) kocht de landbouwgronden aan voor het landinrichtingsplan Moubeek-Vloethemveld. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) financierde de aankoop en zal samen met Jabbeke mee instaan voor het beheer.

Tij keert

De plantactie van 11 februari is de start van acht hectare duurzaam nieuw bosgebied met een beleefpad. De aannemer beplant dit jaar de volledige oppervlakte alleen verder. In Jabbeke gaat het over 4,3 hectare. 3,6 hectare ligt in Zedelgem. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir is vastberaden in haar visie: “Vlaanderen kan en moet groener. Lange tijd zijn de bomen en bossen in Vlaanderen verwaarloosd, waardoor we tot één van de bosarmste regio’s van Europa behoren. Maar we zijn met acties als deze in Vloethemveld het tij aan het keren. Het bebossingstempo is de afgelopen jaren vervijfvoudigd Die bomen zijn een investering in onze toekomst, en in die van onze kinderen en kleinkinderen.” (HV)