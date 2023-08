Vlindertuin in Vichte in volle bloei

Momenteel staat de Vlindertuin op haar mooist. In het voorjaar werd het terrein ingezaaid als bloemenweide met een kruidrijk mengsel. “Helaas speelde de droogte ons parten en kwamen veel bloemen niet tot ontwikkeling. De zonnebloemen zijn gelukkig wel van de partij.” Langs het voetpad kan je nu ook genieten van de bloemenpracht.Dit lieten natuurliefhebbers en initiatiefnemers Pol Ostyn en Carlos Van De Ginste op sociale media weten. De Vlindertuin is samen met het Beukenhof een onderdeel van het Ecologisch park Beukenhof, opgenomen in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan van 2010.

Aanplant op Dag van de Natuur

De aanplant van 3000 bomen en struiken op het nieuwe ecologische uitbreidingsgebied van 1,5 hectare groot, staat gepland op 25 november 2023, op de ‘Dag van de Natuur’. Die zullen dertig verschillende soorten omvatten. “Als Vichtenaren mogen we terecht fier zijn op onze ‘Groene Long’ ”, stelt Carlos Van De Ginste. “Het natuurproject ‘Westelijke zone Ecologisch Park Vichte’ zal in november het bos aanplanten in samenwerking met de Groendienst Anzegem, Natuurpunt Krekel Anzegem en de Bosgroep.” Het bebossingsplan omvat een twee meter breed onverhard bospad met twee open bosplekken, bosranden hoofdzakelijk bestaande uit struiken, een boskern langs de weg van de spoorweg met meer snel groeiende en hoge boomsoorten en een tweede boskern met meer trager groeiende en lagere boomsoorten.

In 2022 kocht de gemeente een terrein aan van ongeveer 1,5 hectare tussen de stationsomgeving en de landbouwweg. Dit is de eerste realisatie van het Ecologisch Park Vichte, een zone tussen het Beukenhof en het kasteelpark dat een natuurbestemming kreeg. Op de Dag van de Natuur, op 26 november 2022, werden de eerste bomen aangeplant.