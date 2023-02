Vleermuizen houden kap 135 beuken tegen in Zwevegem

De geplande kap van de 135 beuken in de Kapel Milanendreef in Zwevegem gaat voorlopig niet door. De eventuele aanwezigheid van vleermuizen is de reden.

Omdat de bomen ziek zijn, was het gemeentebestuur van plan om ze eind deze maand, begin maart te rooien. Op verzoek van het Agentschap Natuur en Bos moet er echter eerst nagegaan worden of er al dan niet vleermuizen aanwezig zijn in de holtes van de zieke beuken. Dit betekent dat het vellen van de bomen zal uitgesteld worden tot september 2023. Het heraanplanten van de nieuwe bomen zou nog in het najaar of ten laatste in het voorjaar 2024 gebeuren. Ondertussen zal gewerkt worden aan de bodem te verbeteren.

Ook blijkt ondertussen dat van de 135 voorziene te kappen bomen er dertien mogen blijven staan omdat ze nog in relatief goede toestand verkeren.

De Kapel Milanendreef werd in 2017 erkend als beschermd dorpsgezicht. (GV)