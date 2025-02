Vlaamse Waterweg vervangt 75 bomen langs ‘t Zuidervaartje in Sint-Kruis

De Vlaamse Waterweg nv zal in 2025 langs het Zuidervaartje in Sint-Kruis 75 bomen vervangen. De huidige populieren op de rechteroever van het afwateringskanaal verliezen hun takken en duwen het wegdek omhoog. Het rooien gebeurt in maart. In het najaar worden de nieuwe bomen geplant.

De waterwegbeheerder ontving een omgevingsvergunning voor de vervanging van de 75 populieren langs het jaagpad tussen de Karel van Manderstraat en de Polderstraat. De bomen worden voor 30 november 2025 vervangen door een andere populierensoort die minder snel groeit en minder gevoelig zijn voor takbreuk.

Veiligheidsscan

Tijdens de uitvoering van de werken zal het jaagpad plaatselijk afgesloten zijn. Fietsers en wandelaars zullen een omweg moeten volgen via de Geralaan, het sportcomplex Gulden Kamer en de Polderstraat.

Een veiligheidsscan door een European Tree Worker of ETW-boomverzorger en een natuurtoets in opdracht van De Vlaamse Waterweg nv wezen uit dat de stabiliteit en de taksterkte van de huidige populierenvariëteit afneemt naarmate ze ouder worden. Omdat er bij stormweer veel takverlies is en omdat de bomen met hun wortels het naastgelegen wegdek omhoog drukken, zorgen ze voor gevaar. Eerdere inspanningen om takbreuk te voorkomen en de bomen te behouden, volstonden niet.

Compensatie

Omdat de bomenrij een vaste waarde is binnen het landschap en een beeldbepalende erfgoedrol speelt, moet er compensatie plaatsvinden. Voor het rooien moet worden gecontroleerd of er geen vleermuizen in de bomen overwinteren.