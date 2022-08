Vlaamse Waterweg neemt maatregelen voor scheep- en pleziervaart

Door de aanhoudende droogte neemt de Vlaamse Waterweg naast bepaalde preventieve, ook effectieve maatregelen om spaarzaam om te gaan met water en het toegankelijk te houden voor iedereen. Aan verschillende sluizen in Vlaanderen worden schepen daarom gegroepeerd versast, zodat er minder water verloren gaat, zo meldt de Vlaamse Waterweg op haar website.

Gegroepeerd schutten is momenteel van kracht in Wijnegem (wachttijd twee uur), in de sluis van Olen, maar ook in alle sluizen West- en Oost-Vlaanderen behalve het sluizencomplex Ganzepoot en de sluizen waar blokvaren al van toepassing was (wachttijd tot een uur). Op de sluis van Merelbeke mag er niet geschut worden van twee uur voor tot twee uur na laag water.

Ook voor de pleziervaart geldt deze maatregel. Zo is het zuinig of gegroepeerd schutten op het kanaal Bocholt-Herentals, op het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten (beide een wachttijd tot een uur), maar ook op het kanaal Leuven-Dijle en zoals eerder gezegd op de West- en Oost-Vlaamse sluizen, behalve Ganzepoot.

Daarnaast werd het watervangen voor natuur en landbouw in Limburg en de Kempische kanalen verminderd naar tachtig procent. Het captatieverbod in het Ijzerbekken geldt ook nog steeds. Verder is er een diepgangbeperking van twintig centimeter op de Boven-Schelde tussen het Oost-Vlaamse Asper, deelgemeente van Gavere, en de grens met Wallonië.

