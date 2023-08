Visarenden gespot in Zwin: “Spectaculair om de vogel 20 meter naar beneden te zien duiken om vis te vangen”

De afgelopen dagen zijn er opnieuw enkele visarenden gesignaleerd in de regio van Knokke-Heist. De bijzondere arend trekt op dit moment van het noorden over ons land naar Spanje of West-Afrika om te overwinteren. “In deze periode maak je jaarlijks kans om in het zwin de visarend te spotten. Het is spectaculair om die vogel te zien duiken van 20 of 30 meter hoog naar het water met hun klauwen vooruit om vis te vangen. Volgend weekend organiseren we zelfs enkele speciale wandelingen om hem te kunnen zien”, vertelt Wouter Faveyts van het Zwin Natuur Park.

De afgelopen dagen zijn er opnieuw enkele visarenden gespot in het zwingebied in Knokke–Heist. “De visarend begint nu al vanuit Scandinavië, Noord-Duitsland of zelfs ook Nederland richting Spanje of West-Afrika te trekken. Sommige van die vogels beslissen om hier even halt te houden. Momenteel rusten er hier vier uit. Maar de komende maand tot zeker halfweg september zullen er nog heel wat passeren”, legt Wouter Faveyts van het Zwin Natuur Park uit.

“Vorig jaar zaten er hier tot wel zes visarenden tegelijkertijd, nu zouden er hier vier aan het uitrusten zijn”

Ondanks de jaarlijkse doortocht blijft de visarend een eerder uitzonderlijke vogel om te spotten. “Het Zwin Natuur Park is een van de enige plekken, waar je op deze tijd van het jaar zoveel visarenden bij elkaar kunt zien. Want een visarend eet natuurlijk vis – dat spreekt voor zich. Hier hebben we, zeker sinds de grote uitbreiding van 2019 veel visrijk water en een grotere en rustige habitat. Sindsdien hebben we er al veel meer van zien passeren. Vorig jaar zaten er wel zes tegelijkertijd hier.”

Heel wat kijklustigen

De visarend is een indrukwekkende vogel om te zien. “Hij is net een slag kleiner dan de zeearend, maar met zijn spanwijdte van 1,75 meter blijft het een indrukwekkende vogel om te zien. Hij heeft smalle vleugels met witte, bruine en zwarte veren en speciaal uitgeruste poten met lange klauwen om op jacht te kunnen gaan. Samen met de zeearend is het de enige arend, die je op jaarlijkse basis kunt zien in België”, beschrijft Gerald Driessens, vogelexpert van Natuurpunt levendig.

“Het is spectaculair om te zien hoe de visarend 20 à 30 meter naar beneden duikt met z’n klauwen vooruit om een vis uit het water te halen”

“Hij is ook heel gemakkelijk te spotten. Daarom zakken heel wat bezoekers en vogelspotters van over het hele land af naar hier”, vult Wouter aan. “Het is ook spectaculair om te zien hoe ze vis vangen. Ze blijven een hele tijd zo’n 20 à 30 meter boven water vliegen en duiken dan recht naar beneden met hun klauwen vooruit om een vis te vangen. Het is een soort, die zich graag laat zien tijdens het jagen.”

Gidswandelingen

“Sowieso kunnen bezoekers aan het Zwin Natuur Park de medewerkers altijd aanspreken om vragen te stellen. Maar op 9 en 10 september organiseren we in de namiddagen ook speciale gidswandelingen om de visarend te spotten. Dan wandel je samen met een gids door het natuurgebied, die je alle uitleg zal vertellen over de roofvogel. Die is best een speciale attractie eigenlijk en dus zeker een bezoekje waard”, besluit Wouter.

“Om hier te broeden heeft de visarend een plaats nodig bij het water, waar die absoluut niet gestoord kan worden”

Voorlopig houdt de visarend het enkel bij een tijdelijke stopplaats in België. “We hopen al jaren dat er ooit eens een paar in ons land zal broeden. De visarend doe het de laatste jaren heel goed en we krijgen hem steeds vaker te zien. We hopen dat het binnen vijf of tien jaar ook een broedvogel hier zal zijn. Maar het is heel belangrijk dat die dan niet gestoord wordt. Dus daarvoor wordt het nog zoeken naar het ideale gebied. Maar tot en met dan is het fantastisch om in de buurt van water op zoek te gaan naar de knappe roofvogel”, besluit Gerald.

Tickets voor de wandeling over de visarend kan je via deze link reserveren.