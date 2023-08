Vijfde interprovinciale geitenkeuring

Op kermiszondag 20 augustus is de hondenweide aan de Poekevoetweg weer getransformeerd in een dierenpark met mekkerende geiten, bokkige koppigaards, bewonderende dierenliefhebbers en strenge maar rechtvaardige experten.

Dan is er de grote interprovinciale geitenkeuring, in een organisatie van dierenvriend Carlos Lanckriet en de overkoepelende instantie de Vlaamse Geitenfokker. Een schoonheidswedstrijd, een miss- en misterverkiezing onder de blatende geiten, jong en oud, dartel springend of koppig en loom slenterend. Weer zullen veel dieren de catwalk op het malse gras betreden onder het kennersoog van de keurder.

Carlos Lanckriet: “Het is de vijfde editie. Het is telkens weer schattig om zien hoe de mensen zich vergapen aan de geitjes, samen of apart, en hoe de kinderen de geitjes willen aaien of een snoepje toestoppen.”

“Ik verwacht ruim honderd geiten en die worden in categorieën gekeurd: de bokken, de moeren, de eenjarigen. Vanaf 9.30 uur worden ze de piste in geleid, waar ze enkele rondjes moeten paraderen. De expert-keurder uit Limburg analyseert en evalueert volgens vaste normen. De ruglijn, de voorpoten, de staat van de hoeven – zijn die mooi gekapt, hebben ze de pedicure met succes doorstaan?”

Schaapjes

“Ik mag minstens tien fokkers verwelkomen en de meeting begint met het schapenras Quessant, de kleinste schaapjes ter wereld. In de late namiddag komen dan de grote finales. De best geklasseerden van elk ras komen dan nog eenmaal in de showroom, voor het allerlaatste verdict. Zo krijgen we dan het erepodium met de grote winnaars. Er is wat randanimatie met kraampjes met streekproducten en in de ruime tent is gezelligheid troef.” (RV)

Info via 0478 13 65 36. Gratis toegang. Terrein ter hoogte van het kerkhof in de Poekevoetweg, een zijstraatje van de Aalterstraat.