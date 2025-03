Vier zeehonden in quarantaine bij Sea Life: “Ze krijgen de juiste verzorging om aan te sterken”

Bij Sea Life in Blankenberge verblijven momenteel vier jonge zeehonden in quarantaine die de afgelopen weken verzwakt of gewond, op verschillende stranden langs de kust werden aangetroffen. Ze krijgen er de nodige zorgen om binnenkort terug de Noordzee in te kunnen.

Bij Sea Life merkten ze vorig jaar een daling in het aantal opgevangen zeehonden, deels doordat minder dieren gewond of ziek raakten, maar ook door een bewuste keuze om enkel in te grijpen wanneer dat echt nodig is. “Toch blijft de opvang van zeehonden onze prioriteit, en met de vier jonge pups die nu in quarantaine zitten, bevestigen we opnieuw onze toewijding aan deze missie”, klinkt het. Eén grijze zeehond werd in Oostende gevonden terwijl hij naar zijn moeder zocht, een andere pup uit Nieuwpoort had hoge koorts en rilde hevig. Daarnaast werd een gewone zeehond uit Wenduine binnengebracht met een gebroken kaak en een andere uit Raversijde had last van longwormen en wonden. Ondanks hun kwetsbare toestand bij aankomst, stellen ze het nu allemaal goed en krijgen ze de juiste verzorging om aan te sterken. Zodra ze volledig hersteld zijn en zelfstandig kunnen overleven, zullen ze weer worden vrijgelaten in hun natuurlijke habitat.

De zeehondenopvang in Sea Life blijft zich verbeteren. “We zetten ons hard in voor educatie en bewustwording rond zeehonden, zodat we niet alleen individuele dieren kunnen redden, maar ook bijdragen aan een duurzamere toekomst voor de soort. Dankzij de steun van bezoekers en donateurs kunnen we blijven investeren in ons opvangcentrum en de beste zorg bieden aan de dieren die onze hulp nodig hebben. Bezoekers kunnen meer leren over ons werk, en hoe ze zelf een bijdrage kunnen leveren aan de bescherming van zeehonden. Met de juiste zorg en aandacht hopen we nog vele zeehonden een tweede kans te geven in de Noordzee.”