Vier organisaties erkend als Brugse dierenwelzijnsvereniging

De vzw Poespartoe, de vzw Kat Zoekt Thuis, de vzw Cathz en de vzw SOS Reptiel werden officieel erkend als Brugse dierenwelzijnsvereniging.

“Dierenorganisaties zijn vaak vzw’s, met een beperkt financieel budget en een grote vrijwilligerswerking. Om hen beter te ondersteunen hebben we in oktober 2022 een stedelijk reglement opgemaakt voor de erkenning en de subsidiëring van onze Brugse dierenwelzijnsverenigingen”, aldus schepen van Dierenwelzijn Mathijs Goderis, die woensdagavond in AC ’t Brugse Vrije aan de aangehaalde verenigingen een label van de stad overhandigde. Een label was er ook voor Het Blauwe Kruis Brugge, de vzw Beestjes in Nesten en de Brugse dierenpolitie, drie structurele partners met wie er al lang wordt samengewerkt. (CGRA)