Veurnse oppositie vraagt ‘poelenplan’ om amfibieënpopulatie te redden

N-VA-oppositieraadslid Bart Goudeseune vroeg op de gemeenteraad aandacht voor amfibieën. Binnenkort ontwaken ze uit hun winterslaap en dan start de paddentrek. Helaas komen dan heel wat dieren aan hun eind als verkeersslachtoffer.

“In het voorjaar worden padden, kikkers, salamanders… wakker uit de winterslaap”, zegt Bart Goudeseune. “Hun leefgebied wordt echter alsmaar meer ingenomen, en bij de paddentrek worden veel dieren overreden door te snel rijdende automobilisten. Dat is nefast voor de populatie. Zo zijn er in de Burgweg, langs weerskanten van het Slabbelinkgeleed twee nieuwe woonwijken gebouwd, waar zowel in het voorjaar als in de zomer (jonge) padden vaak verkeersslachtoffer zijn.”

Platgereden diertjes

“De stad heeft er een waarschuwingsbord neergezet, om bewoners attent te maken op de paddentrek, maar dit helpt weinig voor de populatie. Langs de Rodestraat en het fietspad langs het spoor naar Eggewaartskapelle overwinteren kleine watersalamanders tussen de stenen van de spoorberm. In het voorjaar trekken ze naar de waterbekkens in het Suikerpark. Ook die diertjes worden platgereden. In de toekomst komen er huizen tussen het fietspad en de waterbekkens, wat niet bevorderlijk is voor de populatie.”

“Voor het eerst hebben we nu een schepen van Leefmilieu én een schepen van Dierenwelzijn. Hen wil ik vragen welke ondersteuningsmaatregelen Stad Veurne neemt voor deze dieren/amfibieën. Heeft onze stad een poelenplan? Poelen zijn belangrijk als leefgebied voor kikkers, padden, salamanders, libellen… Kan er bij toekomstige projecten in en rond het Slabbelinkgeleed rekening gehouden worden met de nog kleine populatie amfibieën door bijvoorbeeld vrijstaande poelen te graven als daar ruimte voor is.”

‘Wadi’s’

Pascal Sticker, schepen van Leefmilieu, reageert: “Een poelenplan heeft Stad Veurne niet, maar we nemen wel maatregelen. Je ziet nieuwe wijken als oorzaak voor het kleiner worden van het leefgebied voor amfibieën. In bepaalde verkavelingen en in het Suikerpark zijn er echter wel bekkens, zogenaamde wadi’s. Dat zijn kunstmatige poelen die zeker helpen om de populatie in stand te houden. In Steenkerke is bij de heraanleg van het Titanenpad ook een poel aangelegd. Ik denk dus niet dat het amfibieënleefgebied kleiner wordt of in gevaar verkeert.”

“Bij toekomstige projecten zullen we zeker rekening houden met de natuurinrichting en -beheer. Maar we kunnen niet overal in Veurne paddentreksignalisatieborden zetten, en we kunnen daarvoor ook geen speciale ambtenaar aanstellen. Als er zich voldoende vrijwilligers melden, kunnen we bij cruciale oversteekplaatsen wel een paddentrek organiseren, waarbij we de beestjes overzetten.” (Myriam Van den Putte)