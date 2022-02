Veurne op weg als ‘bijenvriendelijke gemeente’ met project Bijenhal

Het voorstel van Veurnaar Pieter Glorie om bijenkasten te plaatsen in het Vaubanpark werd positief onthaald en leidde tot de oprichting van een werkgroep ‘Bijenhal Vauban’ binnen de Minaraad.

Schepen Pascal Sticker legt uit: “Een aantal imkers had gevraagd om individuele bijenkasten te plaatsen achter de bermen, maar we zijn tot een gezamenlijke overeenkomst gekomen, met het engagement van Stad Veurne en de werkgroep om de constructie van een bijenhal op te nemen in het ontwerp van Vaubanpark II. Een samenwerkingsovereenkomst is trouwens een voorwaarde om kans te maken op een subsidie van 3.000 euro die door de Koninklijke Imkersbond ‘Sint-Ambrosius Houtem en omstreken’ werd aangevraagd bij de Koninklijke Vlaamse Imkersbond.”

“De bijenhal staat er intussen en zit nu in de afwerkingsfase zodat de eerste bijen van lokale imkers er nog dit voorjaar hun intrek kunnen nemen. De bijenkasten blijven wel in het bezit van de imkers. We voorzien ook nog infoborden en educatief materiaal, want we willen er ook een educatief project van maken. We polsen bij de scholen of er interesse is, zodat we hen daar kunnen ontvangen voor hun lessen. Dit is ook een initiatief waardoor Veurne kans maakt om te worden geselecteerd als ‘Bijenvriendelijke gemeente’. We zullen ons hiervoor zeker inschrijven!”

Ook voor zwaluwen

“Een mooi initiatief voor meer biodiversiteit in Veurne”, besluit oppositieraadslid Dirk Kesteloot (N-VA). “Misschien nog een tip: waarom voorzien jullie geen kasten voor eikelmuizen en zwaluwen?”