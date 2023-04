Vernieuwing van wandelpaden in de Groene Long Kuurne

De dolomietpaden in de Groene Long worden momenteel hersteld. De oude laag van de paden wordt losgewoeld en er wordt een nieuwe laag dolomiet gelegd. Het zal dus aangenamer wandelen worden, want de paden waren hier en daar begroeid met gras en waren na regenbuien niet meer te bewandelen door de modder.

De Groene Long is een prachtig natuurdomein in Kuurne van ongeveer 7 hectare. De hoofdtoegang ligt in de Oudstrijderslaan, waar ruime parking voorzien is. Er is ook een ingang via de Koningin Astridlaan, de Verbindingsweg, de Steenovenstraat en de Weidenstraat. Het is een heel mooi educatief natuurontwikkelingspark, de ruggengraat wordt gevormd door een gracht met een rij knotwilgen. Verder kan je er wandelen langs een hooiland, een weiland met vier ezels, een hoogstamboomgaard met schapen, enkele poelen, een observatiehut, een eikendreef, vlonderpaden, bruggetjes, een holle weg en een bos.

Op het pleintje naast het Slot staan enkele picknickbanken en de kinderen kunnen zich uitleven op de speelheuvel de Teletubbieberg en in het aanpalende speelbosje. De werken aan de dolomietpaden zullen zeker drie weken duren, daarom zal het resultaat er momenteel nog niet afgewerkt uitzien. Maar kom gerust nu al eens wandelen. Er zitten eenden en meerkoeten te broeden, de blauwe reiger komt bijna elke dag langs en binnenkort zullen de wilde bloemen er op hun mooist bij staan.

Vogels spotten

Natuurpunt De Vlasbek organiseert regelmatig wandelingen en infomomenten in de Groene Long. Zo is er op zondag 7 mei een vroegmorgenwandeling waar je met een gids vogels kunt gaan spotten. Heb je interesse? Kom dan om 6.30 uur naar ‘t Slot en breng zeker je fototoestel, je smartphone en je vogelgids mee.