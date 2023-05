Vernieuwde Kasteelpark in Zwevezele trekpleister tijdens Dag van het Park

Op zondag 28 mei is het Dag van het Park en in de namiddag valt er heel wat te beleven in het vernieuwde Kasteelpark in Zwevezele. Het programma biedt een mooie mix van informatie, educatie, eerlijke handel, ontspanning en animatie.

“Met trots nodigen we iedereen uit om het opgefriste Kasteelpark te ontdekken”, weet schepen van Milieu, Klimaat en Duurzaamheid Brecht Warnez. “In onze verborgen parel kan je zondag, van 14 uur tot 18 uur, oude ambachten ontdekken, het erfgoedverhaal van het park herbeleven, oude boeken kopen, een spelletje petanque spellen, de boerenmarkt en open luchtbeurs bezoeken. Ook kinderen kunnen zich uitleven op het nieuwe speellint, bij de circus-workshops, de ballonnenplooier of het springkasteel.”

Genieten in de natuur

Bij de oude ambachten kan men ontdekken hoe vroeger alles in zijn werk ging. Glasblazen, lederbewerking, hoefsmederij, schaapscheren, pottendraaien, rabu stook van keramiek en letters kappen in steen. In het koetshuis organiseert de bibliotheek een boekenverkoop aan zeer democratische prijzen. Voor de kinderen is er voldoende animatie en tuinliefhebbers kunnen volop genieten van de natuur. Leden van de gemeentelijke Kruisbestuivers werkgroep tonen de wereld van bijen en vlinders. Voor de sportievelingen is er een petanquewedstrijd onder begeleiding van petanqueclub de Schakel. De gemeente Wingene organiseert een lokale boerenmarkt en een huifkartocht. Muzikanten van Les Types verzorgen de muzikale omlijsting.

Geschiedenis opnieuw tot leven

Het Kasteelpark in Zwevezele is met zijn centrale ligging en monumentale bomen de groene long van het dorp. Mede dankzij Europese middelen van het Herstelfonds kreeg het park recent een opfrissing. “De drie toegangspoorten werden aangepakt en in het kader van het recreatieve fietsnetwerk dat er passeert werden ook de toegangspaden heraangelegd”, geeft schepen van Openbare Werken en Groenbeheer mee.

Schepen van Sport Jens Danneels vult nog aan: “Met een nieuw avonturenparcours en toegangspoort erheen brengen we de geschiedenis opnieuw tot leven verwijzend naar het verdwenen kasteel. Het interessante erfgoedverhaal kan je voortaan meevolgen op de infoborden verspreid over het Kasteelpark.”