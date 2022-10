Verloren vinvis teruggevonden aan Nederlandse kust

De vinvis die sinds zaterdag voor de Belgische kust vermist was, is sinds deze morgen gelokaliseerd op de dijk van het Nederlandse Westkapelle. Het kadaver werd vrijdag voor de eerste keer opgemerkt aan de kust van Nieuwpoort.

Het kadaver was sinds zaterdagmorgen spoorloos waarnaar de Belgische reddingsdiensten een zoektocht op spoor zetten. De reddingsdiensten vermoedden dat de vinvis sneller dan volgens schema voorbij Zeebrugge was afgedreven of dat het kadaver was gezonken. Nu het dier werd teruggevonden voor de Nederlandse kust, kunnen de reddingsdiensten hun zoektoch staken.

De vinvis heeft een lengte van zo’n 14 m en weegt naar schatting 10 ton. Het is na de blauwe vinvis de tweede grootste walvissoort.