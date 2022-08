Vergunning voor herinrichting Heulebeekvallei in Heule een tweede keer vernietigd

Ondanks groen licht van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir in augustus 2021 heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen in een arrest zopas de vergunning voor de heraanleg van Heulebeekvallei in Heule (een tweede keer) vernietigd. De lang gekoesterde plannen voor een wandelverbinding langs de Heulebeek tussen De Warande(straat) en Heule-Watermolen belanden hiermee weer in de koelkast…

De plannen voor de natuurlijke en ecologische herinrichting van de Heulebeekvallei achter de Emiel Hullebroecklaan zorgen al een lange tijd voor het nodige ophef. Al in 2006 lanceerde de werkgroep ‘Heerlijke Heulebeek’ het idee om een fiets- en wandelpad langs de Heulebeek aan te leggen. En het was ook de ambitie van het Kortrijkse stadbestuur om de Heulebeekvallei om te vormen tot een echte Heulse groene long.

Het duurde tot begin 2018 tot het stadsbestuur met trots de plannen kon voorstellen. Er zouden twee extra poelen aangelegd worden om het water meer ruimte te geven in de vallei. Verder zouden er ook twee speelheuvels met natuurlijke elementen voor jonge gezinnen en kinderen komen alsook een wandeltraject met graspaden, een uitkijkplatform en een brug over de Heulebeek.

Plannen op losse schroeven

De plannen staan nu al voor de twee keer op losse schroeven. De vergunning werd in 2019 al een eerste keer vernietigd na buurtprotest. Maar twee jaar later, in augsutus 2021, gaf minister Demir een tweede keer haar fiat voor de herinrichting van de Heulebeekvallei. “Verschillende ecologische ingrepen moeten de natuur in het gebied alle kansen geven, een speelzone en een wandeltracé moeten ook de belevingswaarde van het gebied een stevige duw in de rug geven”, luidde het toen. Het stadsbestuur reageerde opgelucht…

Opnieuw echter tekende een buurtbewoner beroep aan. Er zou geen rekening gehouden zijn met de impact die de werken zouden hebben op een ‘erkend natuurreservaat’. Het is niet duidelijk over welk natuurreservaat dit zou gaan. De plannen zijn ook opgemaakt na overleg met Natuurpunt. Niettemin beslist de Raad voor Vergunningsbetwistingen een tweede keer om de vergunning opnieuw te vernietigen. De plannen gaan nu weer in de koelkast.

De plannen voor het terrein bij de Heulebeek achter de Emiel Hullebroecklaan zoals ze begin 2018 werden voorgesteld. © (Foto Stadsbestuur Kortrijk)

Door de betwistingen gebeurde er op het terrein al die tijd vrijwel niets. Wel is begin december 2020 een groenbuffer met inheemse bomen en struiken als scheiding tussen de aangrenzende woningen en de Heulebeekvallei aangelegd.

Wat nu?

Recent is de stad ondanks het nieuwe beroep wel begonnen met voorbereidingswerken achter de huizen van de Emiel Hullebroecklaan in speelzone die bij kinderen bekend was als ‘de bergen’, een heuvel waarop kon worden geravot en die in de plannen zou worden geïntegreerd. Ook de voorbereiding voor een brug over de Heulebeek is aangevat. Dit alles ligt nu weer stil.

Stad Kortrijk moet beslissen of het nu voor een derde keer een vergunning aanvraagt. In Moorsele en Gullegem wist men al een hele tijd geleden fietspaden te realiseren langs dezelfde Heulebeek. In Heule zelf wil het maar niet lukken….

Schepen Bert Herrewyn kon voorlopig wegens vakantie niet bereikt worden voor commentaar. (JF-NOM)