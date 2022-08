Verboden te vissen in visvijver De Mote in Koekelare door de lage waterstand

Sinds gisteren 16 uur is het verboden om nog te vissen op de visvijver “De Mote” in Koekelare doordat het waterpeil van de vijver te laag staat. Dat heeft de visvereniging vzw De Motevissers beslist in overleg met de gemeente. “De waterstand in de visvijver is op dit moment te laag en het is niet meer gezond voor de vissen”, vertelt schepen van Milieu, Jessy Salenbien (Vooruit).

De droogte speelt nu ook de vissers in Koekelare de parten. Er mag sinds gisteren niet meer gevist worden in de visvijver De Mote door het lage waterpeil. Het was de vereniging vzw De Motevissers, die zelf onlangs met het voorstel naar de gemeente stapte.

“Wij hebben natuurlijk begrip voor hun bezorgdheden. Zeker nu met deze warmte en het lage waterpeil hebben de vissen het al lastig genoeg. We hebben rondom de visvijver borden geplaatst dat het vanaf nu tijdelijk verboden is om te vissen. De visclub zelf zal hierop ook toezien. We zullen de situatie natuurlijk verder opvolgen en evalueren”, zegt schepen Salenbien.

De maatregel is voor twee maanden van duur. Voor de club een spijtige zaak, want zij zien weeral hun clubkampioenschap de mist ingaan.