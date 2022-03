Van stadsboom tot nieuw bos

Met het project ‘Van boom naar bos’ willen Harald Lamon van het Lepelhuis en Stad Brugge van een gevelde beuk in de tuin van het Gezellehuis een nieuw bos creëren.

“Gevelde bomen krijgen al langer een tweede leven op het openbaar domein, maar nu gaan we vakmanschap aanwenden en trainen ten goede van de natuur”, zegt schepen van Openbaar Domein en Groen Mercedes Van Volcem.

Het project ‘Van boom naar bos’ kadert in een initiatief van de Vlaamse Gemeenschap waarbij vakmanschap overgedragen wordt in een meester-leerlingtraject. “Hierbij wordt een stadsboom volledig verwerkt in gebruiksvoorwerpen die geveild worden en waarbij de opbrengst zal aangewend worden voor de aanplant van een nieuw bos”, vervolgt schepen Van Volcem.

Ook de boom afkomstig uit de tuin van het Gezellehuis zal volledig verwerkt worden tot gebruiksvoorwerpen zoals lepels, kapstokjes, juweeltjes, melkkrukjes tot zelfs een schommelstoel. Het traject zal twee jaar duren en eindigt in een tentoonstelling van alle voorwerpen die uit die ene beuk werden gemaakt. “Onze partners hierin zijn Handmade in Brugge en Erfgoedcel Brugge. Zowel het kleinste houten knoopje, haakpen, lepel of kapstokje, tot de schommelstoel en tuinbank zullen na de tentoonstelling geveild worden. De opbrengst hiervan wordt gedoneerd voor de aanplant van een nieuw bos.”

Harald Lamon: “De bedoeling is de boom wekelijks een dag te bewerken, samen met mijn twee leerlingen, Andy Vercruysse en Thomas D’hooge. Dat zal gebeuren in het atelier van House of Time en in mijn eigen atelier. Ook andere makers en leerlingen zullen uitgenodigd worden om mee te werken.”

Harald denkt dat de ruim 25 meter hoge beuk minstens tot honderd gebruiksvoorwerpen zal kunnen worden verwerkt. “Die zullen na de tentoonstelling geveild worden en de opbrengst gaat naar Natuurpunt Brugge voor de aanplant van een bos.”

Tweede leven

Gevelde stadsbomen krijgen in Brugge al langer een tweede leven op het openbaar domein en in scholen. “Zo werden reeds op 40 locaties buitenklassen gerealiseerd met stadshout zoals boomstammen, zitblokjes en houtsnippers als ondergrond. Naast de buitenklassen wordt stadshout ook steeds meer gebruikt als zit- of speelelement op het openbaar domein. Stadshout wordt eveneens gebruikt als creatief materiaal. Zo worden in de kinderboerderij De Zeven Torentjes boomschijfjes omgetoverd tot voederplankjes voor vogels”, aldus schepen Van Volcem.

Meer en meer wordt er ook voor gekozen om dode bomen niet te kappen, vooral in natuur- en bosgebieden. Dood hout is immers zelf een bron van leven. Tal van schimmels, dieren en planten vinden er een voedingsbodem en zetten het dode hout om in nieuwe biomassa. Als er voldoende garanties zijn dat de dode boom geen gevaar oplevert voor de bezoeker of de omgeving, mag hij blijven staan.” (CGRA)