Valt roofvogel kippen van Johan uit Boezinge aan?

Johan Verbeerst (56) vreest dat een roofvogel zijn kippen in het vizier heeft genomen. Toen hij zaterdag samen met zijn vrouw Christine thuis kwam, bleek een van hun kippen te zijn aangevallen. Het dier liep los in de tuin en was heel wat pluimen kwijt. “Het is nu al de derde keer dat we ongewenst bezoek kregen.”

Johan Verbeerst woont in een rijwoning in de Brugstraat in Boezinge. Op het einde van zijn tuin zitten 3 kippen in een open hok. Zaterdag zag Johan bij thuiskomst dat een van de kippen in de tuin zat. Het diertje was niet zomaar ontsnapt, het bleek zwaar gehavend en overal lagen er pluimen. “Het is nu al de derde keer dat onze kippen worden aangevallen, maar nog nooit was het zo erg”, zucht Johan, die een roofvogel als dader aanwijst. “Ik weet niet welke vogel het is, maar ik zie geen andere mogelijke oorzaak voor dit euvel. Onze tuin is helemaal omheind. Een hond, vos, martel of kat zie ik hier niet binnendringen, want ook rond het kippenhok staat een draad. Het enige wat kan, is een aanval van langs boven, want daar is het niet afgesloten.”

Camera

Johan denkt eerder aan een grote roofvogel, want om de kip op te tillen moet het dier op te tillen moet er toch wat kracht worden gebruikt. “Er zijn een koppel zeearenden gespot in Diksmuide, maar ik denk nu niet dat die tot hier zijn gevlogen. Misschien komt de vogel uit een bos, dat hier wat verder te vinden is.” Omdat Johan erg graag zou willen weten wie de dader is, wil hij zo snel mogelijk een camera installeren. “Het is niet dat ik die vogel iets wil aandoen of zo. Die roofvogels volgen gewoon hun instinct. Ik ben enkel nieuwsgierig om welke soort het gaat.”

Mogelijk havik

Jasper Dujardin van Belgium Raptor Breeding uit Zuischote twijfelt of de kippen weldegelijk zijn aangepakt door een roofvogel. De man kweekt roofvogels voor dierentuinen. “In theorie zou het kunnen, maar ik weet niet of het hier wel het geval is. De aanvaller is zeker geen valk, want die pakt zijn prooi in de lucht. Ook de arenden zijn het niet, want in dat geval was de kip bijna 100 procent zeker dood. Het enige wat eventueel zou kunnen is een havik, maar ook dan denk ik dat de kip zou zijn bezweken.” In 2019 kreeg Johan al eens het bezoek van een roofvogel die toen zijn kanaries lastig viel.