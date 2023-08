Unieke Agave groeit en bloeit in tuin van Robert en Lieve: “Hier hebben we meer dan 20 jaar op gewacht”

In de tuin van Robert D’Hulster en Lieve Roose aan de Noordstraat in Aartrijke, is een uniek stukje flora te bewonderen. Na 35 jaar staat hun agaveplant in bloei. Heel bijzonder, want de plant bloeit maar één keer in zijn leven en gaat dan dood.

Vorig jaar vierden ze nog hun gouden huwelijksjubileum, dit jaar vieren ze een nieuwe mijlpaal. Robert D’Hulster (76) en Lieve Roose (75) genieten al twee maanden van hun agave die in bloei staat. En dat mag je letterlijk nemen. De eens zo kleine plant, is uitgegroeid tot een metershoge ‘boom’. “Hier hebben we ruim twintig jaar op gewacht”, vertelt Robert met een glimlach tot achter zijn oren. “Ik heb de agave gekregen van Maurice Madou uit Torhout. Hij was mijn collega bij Bouwmaterialen Tanghe in Ichtegem en hij heeft mij deze en nog heel wat andere planten gegeven, omdat hij ze niet meer moest hebben. De agave moet toen al 15 jaar oud geweest zijn, schat ik. Een agave groeit normaal pas uit na ongeveer 35 jaar. Dus als je een beetje rekent en telt, moet Maurice die agave zo’n 15 jaar zelf verzorgd hebben.”

Een agave bloeit maar één keer in zijn leven, dan is het voorbij. “Het is indrukwekkend hoe de plant halverwege juni in een sneltempo begon te groeien. We hebben het bijgehouden op foto’s. We beleven veel plezier van de planten in onze tuin, maar dit is toch wel een unicum. Fietsers en wandelaars stoppen echt om te kijken.”

Bloederige stekels

Robert en Lieve hadden er nochtans niet meer op gerekend dat de plant zou uitgroeien. “De laatste jaren verpotte ik de agave in de winter niet meer naar de serre. Weet je, zo’n plant heeft grote stekels. Ik had geen zin meer om hem tot bloedens toe te moeten verplanten. Bovendien was hij de voorbije jaren ook al wat gegroeid en dus niet meer zo gemakkelijk te verplaatsen. In de winter dekten we de agave af bij koude temperaturen”, vervolgt Robert.

“Ik had er geen goed oog in”, schudt Lieve haar hoofd. “Na de winter zag ik dat het hart van de plant een rosachtige, bruine kleur had. Ik dacht dat hij dood was. Het was dan ook echt een grote verrassing toen de plant begon te bloeien. De verkleuring van het hart was een voorbode.”

Wie de plant wil bewonderen, kan dat gemakkelijk ter hoogte van huisnummer 91 in Aartrijke, want de agave bloeit aan de kant van de straat.