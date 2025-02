Uitzonderlijk: witte watervleermuis ontdekt op provinciedomein Atlantikwall in Raversijde

Tijdens de jaarlijkse vleermuizentelling afgelopen zondag in het provinciedomein Atlantikwall in Raversijde is een albino watervleermuis (Myotis daubentonii) aangetroffen. Het dier heeft een volledig witte vacht, vertoont geen pigment in zijn oren, snoet en vleugels, waardoor deze roze kleurden, en heeft rode ogen.

Het provinciedomein Atlantikwall Raversyde ligt tussen Oostende en Middelkerke en is een van de best bewaarde delen van de Duitse verdedigingslinie. Sinds 1981 is het in beheer van de Provincie West-Vlaanderen, die het uitbouwde tot een natuur- en recreatiedomein met militair erfgoed.

Sinds 1983 tellen vrijwilligers jaarlijks de overwinterende vleermuizen in de gangen en bunkers in het duinengebied. Het is daarmee een van de langst getelde winterverblijven voor vleermuizen in West-Vlaanderen. Sinds de jaren ’80 werden er meestal 25 à 30 overwinterende vleermuizen geteld, voornamelijk water- en baardvleermuizen, en af en toe een gewone grootoorvleermuis. Dit aantal bleef gelijk tot 2014.

Uitzonderlijke vondst

Dat er afgelopen zondag een albino watervleermuis aangetroffen werd, wordt als uitzonderlijk bestempeld. Normaal heeft een watervleermuis een bruingrijze tot donker bronskleurige rugvacht, bleke buikvacht en donkergekleurde oren, ogen en vlieghuid. Deze afwijkende kleur is het gevolg van albinisme.