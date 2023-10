Uitzonderlijk! Orka gespot voor de kust van Koksijde strandt in De Panne

Een mannetjesorka werd zondagvoormiddag gespot voor de kust van Koksijde. Ondertussen zou het dier gestrand zijn in De Panne. Het is erg uitzonderlijk dat een orka voor onze kust opduikt.

De orka werd zondagmorgen rond 10 uur gespot voor de kust van Koksijde. Ook zoogdierenspotter Billy Herman, zo’n 30 jaar spotter, kon het dier inmiddels op beeld vastleggen. “Het is de eerste keer dat er echt eentje voor de Belgische kust zit”, zegt Billy. “De orka zit momenteel redelijk dichtbij voor de kust van Koksijde. Het is een volwassen mannetje met vinnen van 2 meter hoog. Het is heel uitzonderlijk, want zo heb ik mij laten vertellen dat er nog maar één stranding geweest is in ons land in 1950. Voor de rest zijn er geen zekere waarnemingen van orka’s vastgesteld. Vorig jaar zouden er wel twee gepasseerd zijn door Belgische wateren met in oktober de aangespoelde vrouwtjesorka aan de kust van Cadzand in Nederland.”

Het is niet duidelijk hoe het dier er is geraakt en hoe het dier eraan toe is. “De orka gaat hier niet blijven: of hij is op doortocht of hij is in slechte conditie om hier uiteindelijk te sterven. Het zal een van die twee mogelijkheden zijn. Het is nogal vaker gebleken dat zeldzame dieren die in onze kust terechtkomen naar hier komen om te sterven. We vermoeden dat het hier dezelfde richting kan uitgaan, maar dat is speculatief natuurlijk.”

Volgens de laatste berichten zou de Orka gestrand zijn in De Panne, op de grens met Sint-Idesbald. (DM)