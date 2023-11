Uitzonderlijk fenomeen, aalscholver eet andere vogels op bij Gavers: “Nog nooit eerder in Europa gezien of gefilmd”

Bij de Gavers in Harelbeke zijn er uitzonderlijke beelden gemaakt van een aalscholver, die een kleine vogel verslindt. “De aalscholver eet normaal alleen maar vis, maar dit exemplaar heeft het gemunt op kleine dodaars. Met de groep vogelaars zien we het de afgelopen weken steeds meer gebeuren. Dit is de eerste keer dat zo’n vreemd gedrag van de aalscholver vastgelegd kon worden in Europa”, vertelt vogelaar Francis Pattyn, die het voorval kon filmen.

© Francis Pattyn

Vogelaar Francis Pattyn uit Kuurne trekt bijna iedere dag richting het provinciedomein De Gavers in Harelbeke om er vogels te spotten. “Die specifieke aalscholver zit hier al sinds vorig jaar. Hij werd voor het eerste echt opgemerkt toen hij op de plas van het provinciedomein Bergelen een klein eendje had gepakt. Nu is hij naar hier verhuisd en verslindt hij dodaars als eten”, vertelt Francis.

Een zeer uitzonderlijk fenomeen want een aalscholver is normaal voor de volle 100 procent een viseter. “Vorig jaar dook die hier ook al op. De laatste weken gebeurt het wel vaker dat hij dodaars te grazen neemt, minstens alle dagen een. Vorige zaterdag heeft hij er zelfs twee op een uur tijd verslonden.”

© Francis Pattyn

Aanval van uit het water

Ook al is het heel uitzonderlijk, toch is de normaal visetende aalscholver een pro geworden in het vangen van kleine vogels. “Als de dodaars buiten het riet zwemmen, komt hij van zijn stok en gaat hij op jacht”, gaat Francis verder. “Op twintig meter van hen duikt hij onder water en komt hij vlakbij hen terug boven. Dan kan hij ze gemakkelijk pakken. Daarom kruipen de dodaars weg in het riet om daar te overleven.”

© Francis Pattyn

“Het is iets dat we hier niet kennen. Nergens in Europa is dit al gezien, laat staan vastgelegd op beeld. Iedereen is er ook over bezig. Normaal neem ik alleen foto’s en film ik niets, maar dit is tegelijkertijd mooi en choquerend om te zien. Het is niet plezant om te zien, maar het is wel belangrijk dat we zo’n uitzonderlijke fenomenen vastleggen. Waarschijnlijk zal dit wel onderzocht worden, want wetenschapper Gerald Driessens nam al reeds contact op met mezelf en vogelkenner Ignaas Robbe”, besluit Francis.