Uitbreiding Huwynsbossen start op Dag van de Natuur: “5.850 bomen gaan de grond in”

Op de Dag van de Natuur, 25 november, start de eerste fase van de uitbreiding van de Huwynsbossen in Lichtervelde. Natuurpunt De Torenvalk en Agentschap Natuur en Bos roepen op om die dag mee te planten. Terzelfdertijd wordt het geboortebos aangeplant.

In de Steenovenstraat, naast Hoeve Verduyn, wordt op zaterdag 25 november het nieuwe geboortebos aangeplant. “Kinderen geboren tussen 2014 en 2022, met een domicilie in Lichtervelde, worden samen met het gezin uitgenodigd om die dag een boom te planten”, vertelt Steven Bogaert, schepen van Leefmilieu en Gezin. “In die periode zijn er zowat 800 geboortes.”

Op dit moment is er een 170-tal gezinnen ingeschreven. “Sowieso wordt elke boom geplant. Door het grote aantal werken we in tijdsloten, drie in de voormiddag en twee in de namiddag. In de Beverenstraat en de Steenovenstraat geldt die dag eenrichtingsverkeer, zodat daar geparkeerd kan worden. Maar uiteraard roepen we iedereen op om zoveel mogelijk met de fiets te komen.”

“Gezocht: zestig vrijwilligers om de bomen en struiken te planten”

“Op 25 november slaan Natuurkernpunt Lichtervelde (Natuurpunt De Torenvalk), Velt Lichtervelde-Torhout, de jong Natuurverkenners uit Torhout en Agentschap Natuur en Bos de handen in elkaar”, zegt de woordvoerder van Natuurpunt Lichtervelde.

Wandelpad

“We gaan op zoek naar 60 vrijwilligers om die dag 5.850 bomen en 650 struiken te planten. De gaten worden voorgeboord door het ANB en het plantgoed wordt klaargelegd. Een onthaal nabij de hoeve maakt de planters wegwijs voor de aanplant.”

Die dag wordt er soep voorzien voor de planters. “We vragen de planters om hun eigen tas voor de soep mee te brengen en zich vooraf in te schrijven om mee te planten via www.detorenvalk.be/dvdn

De 33 hectare die het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid begin dit jaar aankocht, zal verspreid over drie jaar verder worden uitgebreid. In de bossen wordt een natuurlijk wandelpad voorzien.

(Jenka Watteny)