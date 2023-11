Twintig nestkastjes naar Vicognebos in Bredene: “Vogelbestand gaat er langzaamop achteruit”

Op maandag 13 november trekt de Natuurwerkgroep De Zeekoet naar het Vicognebos om er twintig nieuwe nestkastjes op te hangen. “De nestkastjes zijn het werk van onze verslaggever en ‘handige Harry’ Kris Costenoble”, aldus voorzitter Philippe Beeckaert. Kris van de Natuurwerkgroep heeft van een stapel resthout 20 nestkastjes ineen geknutseld. Hun bestemming worden de bomen van het Vicognebos.

“Natuurpunt houdt elk jaar op het einde van januari een ‘vogelweekend’, waarbij burgers in hun tuin gedurende een half uur vogels kunnen tellen. Ook dit jaar werd er opnieuw massaal geteld. De eerste resultaten bevestigen helaas een trend: ons vogelbestand gaat er langzaam op achteruit. Het gemiddeld aantal getelde vogels per tuin zakt richting 25, terwijl dat in 2010 nog rond de 40 lag”, is Kris overtuigd van het belang van de nestkastenactie.

Met lijnzaadolie

Voor die dalende trend zijn volgens Costenoble verschillende redenen. “Centraal staat de verminderde biodiversiteit in flora en fauna.” Kris vroeg daarom boswachter Jeremy Demey van Natuur en Bos toestemming om nestkasjes te plaatsen in het Vicognebos.

“We hebben gekozen voor nestkastjes met een aangepaste halfholte met open ingang. Het is een perfect bosornament. Door de halve behuizing kan je het nest gemakkelijk inspecteren en reinigen. De nestkastjes worden met ijzerdraad aan de takken bevestigd zonder gebruik van nagels of schroeven. De nestkasjes werden behandeld met lijnzaadolie opdat ze langer zouden standhouden.”

De Zeekoet wil ieder jaar, in het najaar, de nestkastjes controleren en de nesten verwijderen. “Op die manier zullen ze in de lente opnieuw kunnen gebruikt worden.”

