Tweekoppige schildpad Kianga blaast 11 kaarsjes uit: “Ze evolueert elke dag”

De tweekoppige schildpad Kianga van Rony Ryckoort vierde afgelopen zondag haar elfde verjaardag. “Het reptiel groeit en bloeit elke dag”, getuigt haar baasje.

Toch heeft het in het begin aan een zijden draadje gehangen. “Dat zou je nu niet meer vermoeden”, zegt baasje Rony. “Ik ben dokter Tom Hellebuyck en zijn medewerkers van de faculteit diergeneeskunde in Merelbeke nog altijd ontzettend dankbaar. Ook nu nog loop ik er geregeld met Kianga langs. Maar ook zij kunnen alleen maar vaststellen dat ze het enorm goed doet.”

Kianga legt meer ritten af dan louter naar Gent. Zo was ze afgelopen week ook in een school in Markegem te gast. “Een meisje gaf er een spreekbeurt over haar. Vooraf zijn ze hier al foto’s komen nemen om die spreekbeurt te stofferen. Ik werk daar allemaal graag aan mee.” Kinderen vinden niet alleen de twee koppen fascinerend, ook het feit dat ze 200 jaar oud kan worden, spreekt tot de verbeelding.

“Kianga groeit en bloeit nog elke dag. Zelf merk ik dat niet zo onmiddellijk, omdat ik ze elke dag zie, maar mensen die Kianga een poosje niet gezien hebben, bevestigen het.”

Een speciaal feest werd er niet gehouden voor de elfde verjaardag. “Wel ben ik er toch even bij gaan zitten in het verblijf dat speciaal ervoor gebouwd werd”, aldus Rony. Toch koestert hij één verjaardagswens. “Ik hoop dat Kianga op de een of andere manier eens iets kan betekenen voor het goede doel. Het is echter vooralsnog afwachten op iets dat echt zou aanslaan”, besluit Rony Ryckoort het gesprek. (MI)