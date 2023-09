Twee schapen doodgebeten in Zillebeke: “Maar geen sprake van een wolf”

In een weide in de Zillebeekse Zandvoordestraat werden in de nacht van vrijdag op zaterdag twee schapen doodgebeten. Een veearts kwam ter plaatse en vermoedde aanvankelijk dat de schapen gedood werden door een wolf ofwel door een vos of grote hond. Dat eerste werd al snel tegengesproken, er is dus geen sprake van een wolf.

De eigenaar wil liever niet meer reageren op de geruchten. “Dit nieuws wordt te sterk uitvergroot”, vertelt de man zaterdagavond. “We zijn trouwens allerminst zeker of het hier om een wolf gaat.”

De natuurvereniging Welkom Wolf is alvast duidelijk. “Absoluut geen wolf, pure fantasie”, zegt Jan Loos van Welkom Wolf. “Die twee dode schapen zijn bijna zeker veroorzaakt door honden.”

Vraatpatroon

Het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) bevestigt die stelling. “Daar is geen sprake van een wolf”, aldus Jeroen Denaeghel, woordvoerder van ANB. “Er zijn drollen van een hond en vos naast het kadaver gevonden en het vraatpatroon is volledig atypisch voor een wolf.”

Eerste wolf

In mei van dit jaar werd een wolf gespot bij Poperinge, de eerste waarneming van het dier in 200 jaar in West-Vlaanderen. Het beschermde roofdier zorgde meteen voor onrust onder landbouwers en veehouders. Zeker nadat de wolf een schaap doodbeet in de weide van boer Geert Quaghebeur tussen de Poperingse dorpjes Proven en Krombeke. Ook aan de andere kant van West-Vlaanderen werd melding gemaakt van dode schapen door de Westhoekwolf, zoals in juni in een weide in het dorp Kruiskerke.

Afgeschoten?

“Van de eerste Westhoekwolf is geen spoor meer”, vertelt Jan Loos. “Als hij niet meer boven water komt, dan is hij wellicht gestorven bij de plek waar hij het laatst is gezien, namelijk het Brugse Ommeland. Als hij niet meer opduikt, moeten we er rekening mee houden dat hij in die buurt is afgeschoten.”

(TP)