Twee losgebroken paarden zetten ‘s nachts boel uren op stelten: wegen versperd, hulpdiensten uren in de weer

Twee losgebroken paarden hebben de boel woensdagnacht uren op stelten gezet in Houthulst en Langemark-Poelkapelle. Ze bezorgen de hulpdiensten daarbij uren werk en verschillende wegen waren door de avonturen van de paarden versperd. “Het was een hele historie, maar gelukkig konden we de paarden veilig onderbrengen”, zegt brandweerkapitein Dominique Parmentier van post Langemark-Poelkapelle.

Wanneer de paarden precies uit hun weide braken, is niet duidelijk. Ze werden voor het eerst opgemerkt rond 2.45 uur. Een autobestuurder die op de Houthulstseweg in Poelkapelle reed, zag ze plots in het midden van de rijbaan staan ter hoogte van het militair domein. Die bestuurder verwittigde onmiddellijk de politie en bleef even staan. De paarden gingen toen aan de kant van de weg in het gras staan.

Een politieploeg van zone Polder snelde ter plaatse, maar het duo had weinig zin om zich te laten vangen. Integendeel, de twee gingen in galop en draafden kilometers lang tot ze aan de Melanedreef in Houthulst halt hielden. De politie riep versterking op van drie extra ploegen en ook de brandweer van Houthulst en Langemark-Poelkapelle werd om 4 uur opgebeld om mee jacht te maken op de paarden. In totaal vijftien man startte de klopjacht.

Uitstekende renners

Wat volgde was een gans avontuur. “Bij onze aankomst probeerde de politie de paarden in de Melanedreef tot bedaren te brengen”, zegt brandweerkapitein Dominique Parmentier van post Langemark-Poelkapelle. “Maar dat lukte moeilijk. De twee paarden konden zo niet geïdentificeerd worden en waar ze vandaan kwamen was nog minder duidelijk. En plots zetten ze het weer op een lopen en gingen ze een akkerland aan de boskant in.”

Met vereende krachten werd geprobeerd de paarden samen te drijven, maar de twee keerden plots om en gingen in galop de drukke Poelkapellestraat op terug richting Poelkapelle. “En het bleken uitstekende renners te zijn”, vervolgt Parmentier. “We reden met drie voertuigen van brandweer en politie achter hen en nog eens drie voor hen. Zelf moesten we zo’n 35 kilometer per uur rijden om hen bij te houden. Op hun conditie was niets aan te merken.”

Van voetbalplein naar voortuin naar bomen

Enkele keren hield het uitgebroken duo halt en de drukke gewestweg en enkele zijstraten waren daardoor versperd. “Het verkeer werd drukker, maar dat hield de paarden niet tegen. Integendeel. Ze liepen plots de Klerkenstraat in naar het voetbalplein van de Transvaal. Daar zaten nog twee andere paarden en dat maakte hen rustiger. Maar nog lieten ze zich niet vangen waarna ze weer wegliepen om wat langer gras te eten in een voortuin. Het smaakte hen blijkbaar en het beste van hun loopvermogen was er intussen wel af. Na overleg bleek dat we de paarden tussen enkele bomen konden drijven en die bomen konden afspannen met rood-wit lint. Dat bleek voldoende om hen samen te houden.”

Beschaamd terug naar stal

De paarden bleven eindelijk ter plaatse staan en kalmeerden, waarna de politie een dierenarts opvorderde die de identificatiechips kon uitlezen. Het was toen al na 6 uur. Daaruit bleek… dat de dieren intussen vlakbij hun eigen weide en stal waren en dus na hun kilometerslang avontuur zelf terugkeerden. De politie ging naar de eigenaars die enorm verbaasd reageerden. Ze kwamen hun paarden te voet halen en namen het duo terug mee.

“Met gebogen hoofd vertrokken de dieren, alsof ze zich schaamden. Maar kijk, het was een avontuur maar er is nergens schade en er zijn geen gewonden. Eind goed, al goed”, besluit kapitein Parmentier. Wie moet opdraaien voor de kosten is niet duidelijk. (JH)