Twee hectare voor nieuw stadsrandbos van Tielt aangekocht

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM), die sinds eind 2021 aangesteld werd door de Stad Tielt om gronden te verwerven voor het geplande stadsrandbos, heeft de eerste twee hectare grond voor dat nieuwe bos gekocht. Volgens de plannen zal het nieuwe Tieltse bos uiteindelijk zowat 15 hectare beslaan.

Tielt heeft al langer de ambitie om een nieuw bos langs de oude spoorwegbedding tussen de de Huffesele- en Abeelstraat en de Sint-Amandstraat aan te leggen. In de vorige legislatuur werd de ruimtelijke bestemming van het gebied, dat in totaal zo’n 15 hectare telt, al omgezet van landbouw naar bosgrond. Ook in de meerjarenplanning van de huidige meerderheid werd de ambitie voor de aanplant van het nieuwe bos opgenomen.

Eerder kreeg de stad daarvoor al een subsidie van 500.000 euro van de Vlaamse Overheid. Eens alle gronden zijn verworven zal het gebied bebost worden en zal er een wandel- en fietsas aangelegd worden, al zal dat wellicht pas voor de volgende legislatuur zijn. De ontwerpakten voor de aankopen van de percelen die samen de eerste twee hectare vormen staan op de agenda van de volgende gemeenteraad. (SV)