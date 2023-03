Tuinhier Waregem helpt de Aziatische hoornaar in kaart brengen en bestrijden

Omdat het aantal nesten van Aziatische hoornaars spectaculair is toegenomen, wordt de biodiversiteit in het algemeen aangetast. In samenwerking met Tuinhier West-Vlaanderen, wil ook de plaatselijke afdeling de strijd aangaan met deze killer.

“De Aziatische hoornaar vreet aan de grondvesten van ons voedselsysteem”, klinkt het bij Tuinhier Waregem. “Zonder bestuiving van de bijen hebben we geen fruit, groenten en bloemen.Wanneer de temperaturen overdag 14 graden bereiken, komen de bevruchte koninginnen uit hun winterslaap. Ze gaan op zoek naar voedsel en naar een geschikte plaats om een primair nest te bouwen. Bestrijding kan door plaatsen van lokdozen met lokvloeistof, die eerst de koninginnen en daarna de werksters vangen.”

Wie een nest heeft opgemerkt, neemt best contact op met Tuinhier Waregem via secretariaat@tuinhierwaregem.be of 0478/345101. (Philippe Peers)

Alle info: www.vespawatch.be