Tuinhier stelt nieuwe jaarprogramma voor

Laatstleden hield het bestuur van de tuinliefhebbersvereniging Tuinhier Beveren-Leie/Desselgem/Ooigem een kruising van een feest- en werkvergadering in OC de Kernelle.

Enerzijds als dank aan de bestuursleden voor het geslaagde werkjaar 2022, anderzijds als aanzet en het afstemmen naar een goed gevuld programma voor 2023. “Onze plaatselijke afdeling van Tuinhier telt zo‘n 160 gezinnen als lid. Alle aspecten van vooral het actieve tuinieren komen aan bod, van moestuin over siertuin tot groot- en kleinfruit. Er is een constante evolutie mee met de tijd en met trends. De aandacht voor ‘de ecologische tuin en milieubewust telen’ dragen we hoog in het vaandel. Ook het groen binnenskamers wordt niet vergeten, kamerplanten en snijbloemen horen er zeker bij”, legt voorzitter Luc Deboosere uit.

“Onze werking kent een zeer gevarieerd aanbod. Nagenoeg maandelijks is er op zondagvoormiddag een ledenvergadering rond één bepaald tuinthema. Er wordt een beroep gedaan op sprekers met kennis en ervaring rond thema’s aangevraagd door de leden. Dit voorjaar staan er bijv. geprogrammeerd: bijen in een bijenvriendelijke tuin, kippen en kippenhouderij, exotische en droogtebestendige planten in de tuin. In mei is er een plantenruilbeurs, in juni een tuinreis, in juli een tuinkeuring, in september een bedrijfsbezoek… Er zijn ook praktijklessen zoals ‘vermeerdering van planten door stekken’ en ‘bloemschikken naar Kerstmis’.

Dit werkjaar bedraagt het lidgeld 23 euro per adres. Er is het maandelijks actueel en gevuld tijdschrift ‘Tuinhier Magazine’, zowat het ‘vakblad’ van de actieve tuinder. Alle voordrachten zijn hier gratis, nog gevolgd door een gratis tombola. De ruilbeurs staat open voor iedereen, dus ook voor niet-leden. Wie interesse heeft om eens te proeven van de voordrachten is zeker altijd en gratis welkom! Wie meer info wenst over onze werking en/of ons jaarprogramma kan altijd contact nemen met de secretaris Johan Roose (rooseJo@icloud.com) of met voorzitter Luc Deboosere (luc.deboosere@proximus.be). Tuinhier helpt u graag verder om uw tuindromen te realiseren”, geeft de voorzitter nog mee. (RSB)