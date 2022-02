TuinHier Meulebeke van start met initiatielessen tuinieren

De laatste jaren is de belangstelling voor tuinieren sterk toegenomen. Tuinieren zorgt voor een anti-stressmoment en creëert eveneens verbondenheid. Om beginnende tuiniers op pad te helpen start TuinHier Meulebeke de campagne ‘Start to TuinHier’.

“Met deze campagne willen we beginnende tuiniers gratis en op een goede manier informeren”, steekt voorzitter Frans Tack van wal. “Dit doen we aan de hand van enkele theoretische en praktische lessen waarin je leert hoe je eraan kunt beginnen. We bieden eveneens de nodige na-begeleiding met onze plaatselijke TuinHier-afdeling. Op zaterdag 19 maart is er van 9.30 tot 11.30 uur de theorieles in Ter Deeve. Volgende items zullen aan bod komen: voorbereiding van de grond, zaaien en stekken, het uitplanten en aanplanten alsmede oogsten en grondverzorging. Op zaterdagnamiddag 2 april volgt dan de workshop tuinieren in de praktijk, startuur en locatie worden op 19 maart meegedeeld. Deze lessen zijn volledig gratis en worden door mezelf op een eenvoudige en toegankelijke manier gegeven.”

Snoeiles

“Naast deze Start to TuinHier houden we op zaterdag 26 maart om 14 uur een praktische les snoei van sierheesters en om 15 uur een praktische les snoei van bomen en klein fruit. Dit alles heeft plaats bij TuinHier-lid Luc Noppe, Kleine Roeselarestraat 16 in Meulebeke. Op zaterdag 11 juni volgt de jaarlijkse daguitstap. Dit jaar worden er twee prachtige tuinen bezocht en krijgen de deelnemers ook een rondleiding in de haven van Zeebrugge. Wat ook al vast staat, is onze uitgebreide jaarvergadering op zondag 25 september. We zijn echt verheugd dat we opnieuw onze activiteiten kunnen opstarten. Onze 200 leden keken reeds lange tijd verlangend uit naar dit startmoment. Vanzelfsprekend komen er ook nog infoavonden en praktische lessen.” (LB)

Wie wil toetreden tot TuinHier Meulebeke kan contact opnemen met Frans Tack op het nummer 051 48 75 02 of via franstack@skynet.be. Het lidmaatschap bedraagt 25 euro per jaar.