Tuinhier bekroont de mooiste voortuinen

De Kleine Porsies waren goedgevuld bij de bekroning van de mooiste voortuinen van 2024. De jaarlijkse wedstrijd van Tuinhier geniet nog altijd veel bijval. Bij de grote voortuinen werd Jacques Cappelle uit de Vinkestraat laureaat. Walter Vandeputte kreeg de ereprijs. In de categorie midden grote voortuinen was de primus Roger Omez uit de Menenstraat. Joris D’Hespeel kreeg de ereprijs. De mooiste kleine voortuin vond je in de Jan Van Eyckstraat bij Marc Duquesne. De familie Gheysens-Devindt was daar tweede. Pascal Calis was laureaat in de categorie hoeveverfraaiing. Voor Myriam Beaucarne. Sonia Demittenaere versierde haar gevel in de Hoge Posthoornstraat het mooist. Danny Vantomme ontving de ereprijs. (SL/foto SL)