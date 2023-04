Tuin van de Hoop creëert extra beleving in dorp van de Fransmans

Het Regionaal Landschap Westhoek vzw en het gemeentebestuur Koekelare, openden vrijmiddag officieel de vernieuwde Tuin van Hoop, die na de ondergane facelift een laagje extra beleving creëert.

Het waren gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld), bevoegd voor Toerisme, toeristische evenementen, toeristische en recreatieve promotie en openluchtrecreatie; die samen met de schepenen van toerisme en milieu Jessy Salenbien en haar collega Dirk Ampoorter, bevoegd voor de groendienst (beiden Vooruit) en de mensen van Westtoer, die onder ruime belangstelling de vernieuwde Tuin van de Hoop officieel kwamen openen.

Zoemende bijen

Via een gemeentelijk project kreeg de locatie een ecologische facelift die toch een extra dimensie en beleving geeft aan de Tuin van de Hoop. Zo werkten 15 kinderen van de buitenschoolse kinderopvang De Buidel aan een mooi insectenhotel. “Dit biedt meer nestgelegenheid voor bijen en andere insecten. Zo zorgden de kinderen zelf voor de kers op de taart bij wat al een speelparadijs was voor hen”, aldus schepen van milieu Jessy Salenbien. “Zo kwamen er een wilgentunnel en hut- en natuurlijke speelelementen voor de kleinsten.”

Daarnaast realiseerde het Regionaal Landschap vzw, 90 meter haag, vier hoogstambomen, 770 vaste planten, 15 klimplanten, 160 planten voor een houtkant, twee takkentrillen en een bloemenweide van bijna 300m². Werknemers van de sociale tewerkstelling voerden de plannen uit.

Wadi voor regen

Om het regenwater beter te laten infiltreren, komt er ook een wadi. “Dat is een soort greppel waar wandelaars of spelende kinderen gewoon over kunnen wandelen, maar die wel als buffer dienst bij overvloedige regenval. In tijden van steeds extremere weersomstandigheden, moeten we bewust omspringen met water en oplossingen aanreiken zowel bij overvloedige regenval als bij waterschaarste”, benadrukt Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde en voorzitter van het Regionaal Landschap Westhoek vzw.

Prachtig werk groendienst en openbare werken

De mannen van de Groendienst en van Openbare werken van schepen Dirk Ampoorter, verrichten puik werk in De Tuin van de Hoop. “Het terrein gelegen achter de serre en de zuilen was voordien aangelegd in steenslag en deze is door de mannen van onze dienst openbare werken, volledig weggehaald”, duidt Dirk Ampoorter. “Er werd een terrasje aangelegd in klinkers, toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Voor het grote plant vak werd een afboording geplaatst in klinkers, onderhoudsvriendelijk voor het maaien van het gras. De groendienst zaaide het gras in en zorgde voor de aanplanting. De boomstammetjes achteraan de zone werden verzaagd en gerecupereerd van bomen die dienden gerooid te worden in domein De Mote. En ook de houtkant werd door onze dienst geplaatst.”

De herinrichting van de Tuin van de Hoop kostte 13.000 euro, waarvan de helft betaald werd door het Regionaal Landschap Westhoek vzw en de andere helft door het lokaal bestuur Koekelare.

Picknickplan

Om maximaal van de vernieuwde ecologisch en groene long te genieten, plaatste Westtoer enkele extra picknickbanken. “Het gaat om een mooie realisatie die perfect past binnen het picknickplan van Westtoer. We investeren in de inrichting van minimum één nieuwe picknickplaats in elke West-Vlaamse gemeente”, benadrukte gedeputeerde en voorzitter van Westtoer, Sabien Lahaye-Battheu tor slot. “De teller staat op huidig ogenblik op 35 ingerichte locaties, verspreid over de provincie. Tegen eind 2024 moeten alle locaties ingericht zijn.” (EV)