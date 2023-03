Tuin- en landschapsarchitect Louis De Jaeger uit Brugge werkt mee aan campagne #ByeByeGazon

In Genk hebben tv-maker Dieter Coppens en tuin- en landschapsarchitect Louis De Jaeger uit Brugge de aftrap gegeven voor de vijfde editie van de campagne #ByeByeGazon. Door het inzaaien van een bloemenweide aan de Margaretalaan in Winterslag willen de campagnevoerders mensen aanzetten om een deel van hun gazon om te vormen tot een bloemenweide die aantrekkelijk is voor insecten.

Coppens en De Jaeger binden voor het vijfde jaar op rij de strijd aan met het strak afgereden gemillimeterde gazon. “Het is gek dat we zo dol zijn op afgelikte gazons”, zegt Dieter Coppens.

Gazonrevolutie

“Weinig mensen weten dat dit komt omdat de rijke aristocratie in het Victoriaanse tijdperk haar rijkdom wilde etaleren door op kostbare grond een nutteloos gewas te zetten. Door kuddegedrag hebben we deze traditie overgenomen en nooit losgelaten. Hoog tijd voor een gazonrevolutie!”

Negentig procent van al onze gazons is, volgens Coppens en De Jaeger, nutteloos. Zij ijveren dan ook voor een bloemrijk grasland of bloemenweides die duizenden bijen en vlinders aantrekken. Door een gebied van één vierkante meter per gazon niet meer maandelijks te maaien heb je niet enkel minder werk, maar draag je ook bij aan de natuur.

Eetbare bessenstruiken en voedselbomen

“Als je eetbare bessenstruiken en voedselbomen plant dan verandert je tuin niet alleen in een snackbar voor de bijtjes en vlinders, maar ook voor jezelf”, zegt Louis De Jaeger, medeoprichter van #ByeByeGazon.

Hij adviseert om frambozen, honingbes, augurkenstruik, pawpaws en nog veel meer lekkers te zaaien. “Als iedere Vlaming één vierkante meter biljartlaken zou transformeren, verdubbelen we de oppervlakte natuur in Vlaanderen”, besluiten Coppens en De Jaeger.