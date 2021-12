Trage wegen zorgen voor verdeeldheid bij bestuur in Moorslede: “Onze werkgroep wordt uitgesloten van elk overleg”

De trage wegen blijven voor beroering zorgen binnen de gemeente Moorslede. Het gemeentebestuur stelde tijdens een online infovergadering het beleidskader rond de trage wegen in de gemeente voor. De nieuwe werkgroep ‘Overleg trage wegen’ vindt het jammer dat onder andere verschillende belangenverenigingen en de individuele wandelaar niet werden betrokken bij het opstellen ervan.

De trage wegen blijven voor beroering zorgen binnen de gemeente. Het gemeentebestuur stelde tijdens een online infovergadering het beleidskader rond de trage wegen in de gemeente voor. De nieuwe werkgroep ‘Overleg trage wegen’ vindt het jammer dat onder andere verschillende belangenverenigingen en de individuele wandelaar niet werden betrokken bij het opstellen ervan. “Er wordt gegoocheld met vele kilometers wandelplezier, maar de trajecten lopen nagenoeg volledig over asfaltwegen.”

Zeven wandelroutes

De trage wegen zijn al enkele jaren een heikel punt binnen de Moorsleedse politiek. De gemeente en de WVI maakten nu werk van een beleidskader dat een duidelijke visie moet geven omtrent wandel- en fietspaden. Moorslede is een van de eerste gemeenten in Vlaanderen die zo’n plan opmaken. “Momenteel zijn er zeven wandelroutes in de gemeente, goed voor 82 kilometer wandelplezier. We willen graag een samenhangend netwerk creëren en die verschillende wandelroutes met elkaar verbinden. Dat kan met een extra wandellus van 27 km. Die wandellus zou er ook voor zorgen dat de deelgemeenten met elkaar verbonden zijn en dat er in de gemeente meer dan 100 km wandelplezier ontstaat”, zegt schepen Jürgen Deceuninck (Sterk). Alle trage wegen die vermeld worden in de Atlas der Buurtwegen werden intussen afgewandeld.

“Tijdens die screening werd duidelijk dat nog 8 van de 27 km aan trage wegen toegankelijk is. Het is de bedoeling dat de minder of niet toegankelijke paden afgeschaft worden. Vaak gaat het om weggetjes die naar een woning of hoeve leiden, trage wegen die geen functie meer hebben en parallel lopen met een bestaande openbare weg of paden die al meer dan 30 jaar niet meer gebruikt worden. Daarnaast moeten we natuurlijk ook rekening houden met de landbouwers”, zegt Margo Swerts van de WVI.

Weinig aandacht

De nieuwe werkgroep ‘Overleg trage wegen’ gaat niet akkoord met wat er momenteel op tafel ligt. “Het gemeentebestuur wil laten doorschijnen dat het voorliggende beleidskader ervoor zal zorgen dat Moorslede een paradijs voor wandelaars wordt. Niets is minder waar”, aldus Ward Gillis. “Er wordt gegoocheld met vele kilometers wandelplezier, maar die lopen nagenoeg volledig over asfaltwegen. Niet echt waar de wandelaar op zit te wachten.” De werkgroep vindt het jammer dat er niet nagedacht wordt over nieuwe mogelijkheden en dat er weinig aandacht wordt besteed aan aanwezige historische veldwegen. “Heel wat van die paden kunnen nochtans, mits een goed overleg, opnieuw toegankelijk worden gemaakt of verlegd. En dit met weinig of geen hinder voor de landbouw.”

Belangen

De nieuwe werkgroep denkt dat dat de bestaande werkgroep ‘realistische trage wegen’ een belangrijke hand heeft bij het opstellen van het beleidskader. “Het verleden heeft geleerd dat die werkgroep ook eigenbelang heeft om zoveel mogelijk trage wegen af te schaffen. Wat we nu laten afschaffen zijn onze kleinkinderen onherroepelijk kwijt”, aldus Gillis. De nieuwe werkgroep vindt het jammer dat bestaande belangenverenigingen zoals Natuurpunt en de heemkundige kringen niet werden betrokken. “De individuele wandelaar al helemaal niet. Met onze werkgroep willen we al deze belangen verenigen, maar houden we ook rekening met de bezorgdheden van de landbouw. Spijtig genoeg worden we volledig uitgesloten van enig overleg.” Nog tot en met 24 december kan iedereen zijn of haar opmerkingen of bezorgdheden omtrent het beleidskader trage wegen indienen bij het college van burgemeester en schepenen.