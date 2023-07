Tot rust komen bij de koeien van boer Jos tijdens yoga: “Een volledig andere beleving”

Er kon opnieuw tot rust gekomen worden tijdens yoga tussen de koeien in de weide van boer Jos in Reningelst. Vzw De Weij en Charlotte van Balans Yogaschool sloegen er de handen in elkaar voor een yogasessie tussen koeien. Een unieke ervaring, al hadden de koeien maar weinig interesse in het gebeuren. “Ze worden het stilaan gewoon dat we hier vanalles op poten zetten”, lacht Marjolein Six van vzw De Weij.

“Vorig jaar was de eerste editie van de yoga heel geslaagd. Toen hebben we de yoga echt tussen de koeien laten doorgaan. Dat was wat bang afwachten, omdat we niet wisten hoe ze zouden reageren. Dit jaar zit er een nieuwsgierige bende koeien in de weide, maar hebben we besloten om ze een beetje meer op afstand te houden omdat er ook een stier in de weide loopt en we geen onnodige risico’s willen nemen”, vertelt Marjolein Six, voorzitter van vzw de Weij. De vzw heeft als doel Reningelst leefbaar te houden voor de komende decennia.

Belevingsweide

“De koeien hadden eigenlijk maar weinig interesse in wat we aan het doen waren. Ze worden het stilaan gewoon dat we hier om de haverklap iets organiseren. Het is de bedoeling dat de weide in de toekomst groeit naar een echte belevingsweide waar we mensen samenbrengen maar ook de tijd nemen om de natuur tot ons te laten komen. Yoga in de weide past dus perfect in dit plaatje”, aldus Marjolein.

Vzw De Weij en Charlotte van Balans Yogaschool sloegen er de handen in elkaar voor een yogasessie tussen koeien. © LBR

“Tijdens een reis naar Thailand heb ik yoga ontdekt. Yoga is niet de tenen in je nek leggen, maar het gaat meer over een verbinding. Doen wat je denkt en denk wat je doet. Er is chaos rond ons, maar je moet de focus houden. In deze weide is er veel afleiding, maar afleiding is er altijd. Alles wat je aandacht geeft, groeit. Elk lichaam is uniek. Kijken we je buur doet, is dus helemaal niet nodig”, aldus Charlotte van Balans Yogaschool langs de Kemmelseweg in Ieper.

Veiligheid

Na de yogasessie gingen de 12-tal deelnemers de koeien zelf even opzoeken. Ze waagden zich nog aan een yoga pose om de ervaring compleet te maken. “De vorige editie van yoga tussen de koeien deden we letterlijk tussen de koeien. Ze liepen tussen ons en kwamen snuffelen terwijl we yoga deden. Zelf kon ik toen niet 100% genieten, want ik was niet helemaal op mijn gemak. Nu ze wat meer op afstand waren, kon ik zelf meer ontspannen en vond ik het ook veiliger. Het is allemaal leuk, maar het moet wel veilig blijven”, zegt Moniek Desmet. Haar man boer Jos Six is eigenaar van een deel van de weide.

Innerlijke rust

“Normaal doe ik geen yoga. Ik volg wel lessen pilates in Ieper. Regelmatig was ik nu wel eens afgeleid, maar het was heel fijn om te doen. De lesgeefster deed het ook ontzettend goed. Niet te moeilijk, niet te vlug…”, zegt Gerda De Meyer (62) uit Dikkebus. De Ieperse Myrjam Soufflet (66) is al zo’n tien jaar vertrouwd met yoga. “Normaal volg ik binnen yoga en dat is een volledig andere beleving. Binnen ben je verbonden met de aarde en buiten ben je verbonden met de natuur. Concentratie houden is moeilijker wanneer je buiten bent. Ik ben blij dat de koeien op afstand bleven, want dan zou de concentratie houden nog moeilijker geweest zijn”, lacht Myrjam.

Ook Lidwine Lootens en Geert Termote waagden zich aan yoga op de weide en in de buurt van de koeien. Ze zijn familie van Monique en Marjolein. “In Wondelgem hebben Geert en Lidwine een gelijkaardig project als De Weij”, legt Marjolein uit. “We zijn hier momenteel op vakantie, dus alles is prima voor ons. Vroeger deed ik yoga en dat was perfect om innerlijke rust te vinden. Die draad zou ik eigenlijk weer moeten oppikken. Deze yogasessie was zeer toegankelijk voor iedereen. De nadruk lag op jezelf goed voelen en zo weinig mogelijk focussen om wat de andere in de groep presteren”, vertelt Lidwine.

Pilates en drumcirkel

Naast yoga in de weide staan er nog tal van activiteiten op de agenda van vzw De Weij. “Op maandag 17 juli is er outdoor matpilates met Studio Puur Mel. Inschrijven is noodzakelijk, want de plaatsen zijn beperkt. Enkel een gemakkelijke comfy sportoutfit aantrekken en je eigen (dik) matje meebrengen. Iedereen welkom zonder voorkennis. Enkel zwangere dames zijn omwille van hun specifieke noden uitgesloten. Inschrijven gebeurt via atelierpuurmel@outlook.com. Er blijft nog een plaatsje over dus het is voor de rappe”, vertelt Marjolein.

Na de yogasessie gingen de 12-tal deelnemers de koeien zelf even opzoeken om de ervaring compleet te maken. © LBR

“Op donderdag 20 juli om 19 uur organiseren we dan weer een drumcirkel met Pat van het Ezelpad. We komen samen om te drummen, we lachen, zingen en dansen wie daar zin in heeft. Heb je een (sjamanen)drum, breng deze zeker mee. Zelf voorzien we een zevental drums die kunnen gedeeld worden. We voorzien een vuur voor verbinding”, klinkt het.

“We beginnen om 19.30 uur te drummen en het is allemaal heel los. Je bent ook welkom om er gewoon bij te zijn. Tussendoor is er ruimte voor een babbel met een hapje en een drankje. Dit evenement is gratis. Hapjes en drankjes zijn ten voordele van De Weij. Een centje in de spaarpot ten voordele van De Weij wordt geapprecieerd. Bij regenweer kunnen de drums hun werk niet doen, dus houd de Facebookpagina van vzw De Weij in de gaten. Op zondag 23 juli is er de zomerbar op de rommelmarkt in Reningelst. De bar van vzw De Weij is ter hoogte van Pastoorstraat 1.

